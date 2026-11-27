i Konkret dürfen Richtwertmieten, Kategoriemieten sowie angemessene Hauptmietzinse im Jahr 2027 um maximal 2 Prozent angehoben werden. iStock / Getty Images / saruservice Wertsicherungsgesetz greift So hoch steigt deine Miete bereits im nächsten Jahr Das neue Mieten-Wertsicherungsgesetz greift auch 2027. Bei Richtwert- und Kategoriemieten ist der Anstieg auf höchstens zwei Prozent gedeckelt. Von Digital Heute 27.11.2026, 16:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mieterinnen und Mieter im regulierten Wohnungsmarkt profitieren auch im Jahr 2027 von einer gesetzlichen Dämpfung der Inflationsanpassung.

Auf Basis des Mieten-Wertsicherungsgesetzes (MieWeG) wird der Anstieg der Mieten für das kommende Kalenderjahr erneut gesetzlich gedeckelt.

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Konkret dürfen Richtwertmieten, Kategoriemieten sowie angemessene Hauptmietzinse im Jahr 2027 um maximal 2 Prozent angehoben werden. Damit setzt sich der mehrstufige Dämpfungsmechanismus fort, nachdem für das Jahr 2026 eine Obergrenze von maximal 1 Prozent gegolten hatte.

Kein nachträgliches Aufschlagen

Zum Vergleich: Ohne den gesetzlichen Eingriff hätte die reguläre Wertsicherung auf Basis der allgemeinen Teuerung deutlich höher ausfallen können.

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Die im Gesetz verankerte Deckelung wirkt dauerhaft dämpfend, da die in den Jahren 2026 und 2027 nicht ausgeschöpften Inflationsanteile in den Folgejahren nicht einfach nachträglich aufgeschlagen werden dürfen.

Erst ab dem Jahr 2028 geht das System in die allgemeine neue Wertsicherungsformel über: Künftig wird die Inflation dann nur noch bis zu einem Schwellenwert von 3 Prozent voll auf die Mieten überwälzt – liegt die Teuerung über 3 Prozent, darf der darüberliegende Anteil nur noch zur Hälfte an die Mieter weitergegeben werden.

Unverändert gilt außerdem, dass Erhöhungen bei Richtwert- und Kategoriemieten jeweils nur einmal jährlich zum Stichtag 1. April vorgenommen werden dürfen.