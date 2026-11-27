i Die 20.000 Quadratmeter große Anlage des Unternehmens Aerospacelab kann bis zu 500 Satelliten pro Jahr produzieren. pixabay.com Europäische Raumfahrt Neue Mega-Fabrik baut Europas Starlink-Antwort In Belgien eröffnet die größte Satellitenfabrik Europas. Hier entstehen 264 Raumfahrzeuge für das IRIS2-Netz, Europas Antwort auf Starlink. Von Digital Heute 27.11.2026, 20:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In der belgischen Stadt Charleroi hat König Philippe soeben die größte Satellitenfabrik Europas eröffnet. Die 20.000 Quadratmeter große Anlage des Unternehmens Aerospacelab kann bis zu 500 Satelliten pro Jahr produzieren und gilt weltweit als drittgrößte Produktionsstätte dieser Art.

Rund 100 Millionen Euro wurden in das Werk investiert. Von der Gesamtfläche entfallen 7.000 Quadratmeter auf die Produktion und 4.000 Quadratmeter auf Reinräume, in denen empfindliche Elektronik und Optik unter streng kontrollierten Bedingungen montiert werden.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zentraler Auftrag der Fabrik ist das IRIS2-Programm, heißt es auf "forschung-und-wissen.de". IRIS2 steht für "Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite" und soll Europa unabhängiger von amerikanischen Anbietern wie Starlink machen.

Aerospacelab wird 264 der insgesamt 348 Satelliten liefern - ein Auftrag im Wert von 2,4 Milliarden Euro.

Die Bilder des Tages i ?

Europa will unabhängig werden

Das Netz soll aus 330 Satelliten im niedrigen Erdorbit und 18 weiteren im mittleren Erdorbit bestehen. Diese Mischung verbindet niedrige Verzögerungszeiten mit großer Abdeckung.

Für staatliche Nutzer wie Regierungen, Streitkräfte und Rettungsdienste stehen geschützte Verbindungen im Vordergrund.

Die ersten Starts sind für 2029 geplant, erste Dienste sollen ab 2030 verfügbar sein. Spannend: Ab dem 30. November firmiert Aerospacelab unter dem neuen Namen Ectro. Anfangs sollen 500 Mitarbeiter am Standort arbeiten; bis Ende 2027 werden etwa 1.000 angestrebt.