i Der beliebte Messenger führt die lang ersehnte Funktion zum Planen von Nachrichten ein. WhatsApp Neue Funktion ist da WhatsApp lässt dich Nachrichten jetzt vorab planen Lange gewünscht, jetzt verfügbar: WhatsApp lässt dich Nachrichten im Voraus planen und automatisch zum Wunschzeitpunkt versenden. Von Digital Heute 27.11.2026, 21:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer kennt es nicht: Man möchte jemandem zum Geburtstag um Mitternacht gratulieren, aber die Augen fallen einem schon um 22 Uhr zu. Oder man will eine wichtige Erinnerung schicken, während man selbst in einem Meeting sitzt. Für genau solche Fälle hat WhatsApp jetzt eine praktische Lösung.

Der beliebte Messenger führt die lang ersehnte Funktion zum Planen von Nachrichten ein. Damit kannst du Texte, Fotos und Videos vorschreiben und zu einem späteren Zeitpunkt automatisch versenden lassen.

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Wie macwelt.de berichtet, funktioniert das Ganze ganz einfach: Du hältst den grünen Senden-Button etwas länger gedrückt.

Dann erscheinen zwei Optionen, darunter "Nachricht planen". Tippst du darauf, öffnet sich ein Datumsfenster, in dem du Tag und Uhrzeit festlegen kannst.

Wenn du willst, ist WhatsApp jetzt nicht mehr grün i ?

Bis zu zwei Wochen im Voraus planbar

Die Nachrichten lassen sich zwischen zehn Minuten und 14 Tagen in die Zukunft planen. Besonders praktisch: WhatsApp verspricht, dass die Nachrichten auch dann versendet werden, wenn dein Handy zum geplanten Zeitpunkt offline oder ausgeschaltet ist.

Die geplanten Nachrichten werden verschlüsselt auf den WhatsApp-Servern zwischengespeichert.

Im Chat-Verlauf siehst du eine kurze Ankündigung: "Du hast eine Nachricht geplant." Tippst du auf "Ansehen", erscheinen der Text und die Möglichkeit, die Nachricht zu bearbeiten oder zu löschen. So behältst du jederzeit die Kontrolle über deine geplanten Nachrichten.