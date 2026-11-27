i Gebühren-Welle 2027: Wo Wasser, Müll und Parken teurer werden. iStock / Getty Images / Marcus Lindstrom Wasser, Müll und Parken Gebühren-Welle in Gemeinden und Städten ab Jänner 2027 Zum Jahreswechsel steigen die e-card-Gebühr sowie Kommunal- und Parktarife in mehreren Städten. Bei Reisepass und Führerschein bleibt alles gleich. Von Digital Heute 27.11.2026, 21:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 1. Jänner 2027 bringt für viele Haushalte in Österreich einen spürbaren Anstieg bei laufenden Gebühren und kommunalen Abgaben.

Ursache dafür ist vor allem das sogenannte Valorisierungsgesetz, das städtische Tarife automatisch an die Entwicklung des Verbraucherpreisindex koppelt, sowie Budgetanpassungen bei den Sozialversicherungen.

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Eine bundesweite Erhöhung betrifft alle gesetzlich Krankenversicherten: Das jährliche e-card-Serviceentgelt steigt für das Jahr 2027 um 7,4 Prozent von bisher 25,00 Euro auf 26,85 Euro (eingehoben wird der Betrag wie gewohnt im November für das jeweils folgende Kalenderjahr).

Bundesländer und Städte mit Erhöhungen

Wien: In der Bundeshauptstadt greift mit 1. Jänner 2027 die gesetzliche Gebührenanpassung bei Wasser, Abwasser (Kanal) und der Müllabfuhr. Die Stadt rechnet dadurch mit Mehreinnahmen von rund 30 Millionen Euro.

Unverändert bleiben in Wien hingegen die Parkometerabgaben (Kurzparkzonen) sowie die Eintrittspreise in die städtischen Bäder.

Graz: Deutlich teurer wird das Autofahren ab dem 4. Jänner 2027 in der steirischen Landeshauptstadt.

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In der Blauen Zone steigt der Tarif pro halber Stunde von 1,30 auf 1,60 Euro, in der Grünen Zone klettert der Halbstundentarif von 1,00 auf 1,20 Euro. Zudem werden die Tarife der Graz Linien angepasst.

Salzburg: Auch in der Stadt Salzburg zieht der Preis für das Kurzparken zum Jahreswechsel an – die Gebühr pro halber Stunde erhöht sich von 1,10 auf 1,25 Euro.

Eine gute Nachricht gibt es hingegen für alle, die im kommenden Jahr neue Ausweisdokumente benötigen: Die Bundesgebühren für Reisepass (weiterhin 112 Euro für Erwachsene), Personalausweis und Scheckkartenführerschein (weiterhin 90 Euro) bleiben im Jahr 2027 eingefroren und werden nicht erhöht.