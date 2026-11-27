i Die LEDs werden per Funk vom NFC-Bezahlterminal mit Energie versorgt. iStock / Getty Images / praetorianphoto NFC macht es möglich Bezahlkarten leuchten jetzt – ganz ohne Batterie Infineon und Austriacard präsentieren Kreditkarten mit LED-Licht. Die Energie liefert das Bezahlterminal drahtlos per NFC-Technologie. Von Digital Heute 27.11.2026, 21:46 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Stell dir vor, deine Kreditkarte leuchtet auf, wenn du sie ans Bezahlterminal hältst. Was wie Science-Fiction klingt, ist jetzt Realität. Der Chip-Hersteller Infineon und die österreichische Firma Austriacard haben gemeinsam Bezahlkarten mit eingebauten Leuchtdioden entwickelt.

Das Besondere daran: Die Karten brauchen keine eigene Batterie. Die LEDs werden per Funk vom NFC-Bezahlterminal mit Energie versorgt. Die gleiche Technik nutzen auch bereits Bezahlkarten mit Fingerabdrucksensoren.

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Wie es bei "heise online" heißt, ist der Payment-Markt hart umkämpft. Neben Infineon und Austriacard bieten auch andere Hersteller wie Giesecke+Devrient, Thales Gemalto und CompoSecure leuchtende Bezahlkarten an.

Marketing-Effekt im Vordergrund

Die Anbieter betonen, dass die Leuchteffekte vor allem der Vermarktung dienen. Obwohl immer mehr Menschen per Smartphone oder Smartwatch zahlen, sind klassische Karten weiterhin beliebt – auch als digitale Schlüssel oder Zutrittskarten.

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Zur Differenzierung setzen Hersteller außerdem auf nachhaltige Materialien.

SmartCards werden mittlerweile auch aus Recyclingkunststoff, aus dem nachwachsenden Rohstoff PLA, aus Holz oder sogar aus Metall gefertigt.

NFC-Energie auch für Handyhüllen

Die drahtlose Energieübertragung per NFC wird auch anderswo genutzt. Mehrere Firmen bauen E-Ink-Displays mit NFC-Anbindung in Smartphone-Hüllen ein.

Diese zeigen dann wechselnde Bilder an – ganz ohne eigene Stromversorgung. Sogar smarte Türschlösser, die komplett ohne Batterie auskommen, sind dank dieser Technologie möglich.