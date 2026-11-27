Stell dir vor, deine Kreditkarte leuchtet auf, wenn du sie ans Bezahlterminal hältst. Was wie Science-Fiction klingt, ist jetzt Realität. Der Chip-Hersteller Infineon und die österreichische Firma Austriacard haben gemeinsam Bezahlkarten mit eingebauten Leuchtdioden entwickelt.
Das Besondere daran: Die Karten brauchen keine eigene Batterie. Die LEDs werden per Funk vom NFC-Bezahlterminal mit Energie versorgt. Die gleiche Technik nutzen auch bereits Bezahlkarten mit Fingerabdrucksensoren.
Wie es bei "heise online" heißt, ist der Payment-Markt hart umkämpft. Neben Infineon und Austriacard bieten auch andere Hersteller wie Giesecke+Devrient, Thales Gemalto und CompoSecure leuchtende Bezahlkarten an.
Die Anbieter betonen, dass die Leuchteffekte vor allem der Vermarktung dienen. Obwohl immer mehr Menschen per Smartphone oder Smartwatch zahlen, sind klassische Karten weiterhin beliebt – auch als digitale Schlüssel oder Zutrittskarten.
Zur Differenzierung setzen Hersteller außerdem auf nachhaltige Materialien.
SmartCards werden mittlerweile auch aus Recyclingkunststoff, aus dem nachwachsenden Rohstoff PLA, aus Holz oder sogar aus Metall gefertigt.
Die drahtlose Energieübertragung per NFC wird auch anderswo genutzt. Mehrere Firmen bauen E-Ink-Displays mit NFC-Anbindung in Smartphone-Hüllen ein.
Diese zeigen dann wechselnde Bilder an – ganz ohne eigene Stromversorgung. Sogar smarte Türschlösser, die komplett ohne Batterie auskommen, sind dank dieser Technologie möglich.