i Vogels glaubt, dass wir schon bald Gehirn-Computer-Schnittstellen sehen werden, die unsere Gedanken direkt interpretieren können. REUTERS/Noah Berger for AWS Tech-Trends 2027 Amazon-Technik-Chef sagt Gedankenlesen voraus Werner Vogels, Technikchef von Amazon, wagt erneut einen Blick in die Zukunft – mit erstaunlichen Prognosen für das kommende Jahr. Von Digital Heute 27.11.2026, 21:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der 68-jährige Niederländer Werner Vogels veröffentlicht seit Jahren zum Jahreswechsel seine technologischen Prognosen – und lag dabei oft richtig. Auch heuer blickt der langjährige Amazon-Visionär voraus.

Besonders spannend: Vogels glaubt, dass wir schon bald Gehirn-Computer-Schnittstellen sehen werden, die unsere Gedanken direkt interpretieren können – ganz ohne chirurgischen Eingriff.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Nach Angaben von "t3n" arbeiten bereits Meta und mehrere europäische Forschungseinrichtungen an solchen nicht-invasiven Schnittstellen. Diese könnten noch vor Ende des Jahrzehnts im Alltag ankommen.

KI heilt Krankheiten

Der Amazon-Technikchef prognostiziert zudem, dass Wissenschaftler noch vor 2030 mithilfe von KI-Agenten eine Therapie entwickeln werden, die eine bisher nur behandelbare Krankheit tatsächlich heilt.

Unbestellte Amazon‑Lieferung: Das steckt wirklich dahinter i ?

Als Beispiel verweist er auf Fortschritte bei personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffen. Moderna und Merck meldeten bereits positive Ergebnisse einer Studie zu einer individuell auf Tumore abgestimmten Therapie.

Computer lernen vom Gehirn

Auch bei der Energieeffizienz sieht Vogels großes Potenzial: Das menschliche Gehirn komme mit nur rund 20 Watt Leistungsaufnahme aus – trotz 86 Milliarden Nervenzellen. Davon könnten zukünftige Computerarchitekturen lernen.

Weiters warnt der Cloud-Experte vor automatisierten Cyberangriffen durch KI. Er empfiehlt Unternehmen, ihre IT-Systeme künftig ebenfalls mit KI-gestützten Tests auf Schwachstellen zu prüfen.