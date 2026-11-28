i Jean Pierre "JP" Kraemer steckt inmitten privater Turbulenzen. Archivbild IMAGO/BREUEL-BILD Kündigungswelle zu Weihnachten Tuning-Star JP Kraemer schmeißt ganzes Team raus Bei Tuning-Star JP Kraemer sollen sechs bis acht Lager-Mitarbeiter ihren Job verlieren. Die Kündigungen sollen zum Jahresende wirksam werden. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 18:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kurz vor Weihnachten droht mehreren Mitarbeitern von Tuning-Star Jean Pierre "JP" Kraemer (46) der Jobverlust. Der deutsche Unternehmer und YouTuber soll seine gesamte Lagermannschaft entlassen haben. Betroffen sind laut Medienberichten zunächst sechs bis acht Beschäftigte, die bislang für den Versand seiner Merchandise-Produkte zuständig waren.

Wie die "Bild" berichtet, soll Kraemer seinen Mitarbeitern am Mittwoch (25. November) persönlich mitgeteilt haben, dass ihre Arbeitsverhältnisse mit 31. Dezember enden sollen. Den Angestellten habe er freigestellt, ob sie bis dahin weiterarbeiten oder das Unternehmen sofort verlassen möchten.

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Mitarbeiter sollen geschlossen gegangen sein

Die Reaktion auf die Nachricht soll deutlich ausgefallen sein: Dem Bericht zufolge verließen sämtliche betroffenen Beschäftigten der Logistikabteilung gemeinsam das Lager. Keiner von ihnen wollte demnach noch weiterarbeiten.

Dabei waren die Mitarbeiter für einen wichtigen Teil von Kraemers Geschäft verantwortlich. Sie kümmerten sich um den Versand der Kleidungsstücke seiner Marke "JP Clothing" sowie seiner Autopflegeprodukte. Auch während der mehrmonatigen öffentlichen Auszeit des Unternehmers lief das Geschäft mit den Merchandise-Artikeln weiter.

Offenbar könnte der Stellenabbau noch größer ausfallen. Laut dem Bericht sollen auch Beschäftigte aus anderen Abteilungen betroffen sein. Wie viele Arbeitsplätze insgesamt wegfallen könnten, ist derzeit nicht bekannt.

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Auch Lagerstandort vor dem Aus?

Zusätzlich soll Kraemer planen, seinen Logistikstandort in Dortmund-Brackel zu schließen. Ein Teil der Bestellungen werde bereits über externe Dienstleister verschickt. Ob der Warenversand künftig vollständig ausgelagert werden soll, ist allerdings offen.

Besonders überraschend kommt die Nachricht, weil Kraemer erst wenige Tage zuvor auf YouTube seine neue Winterkollektion beworben hatte. Dabei rief er seine Fans dazu auf, den Online-Shop möglichst leer zu kaufen.

Das Geschäft mit seiner Modemarke war zuletzt offenbar erfolgreich: Die Anfang Oktober veröffentlichte Herbstkollektion war innerhalb weniger Tage nahezu ausverkauft. Zum Verkaufsstart sollen binnen vier Stunden rund 60.000 Kleidungsstücke verkauft worden sein.

Warum müssen die Mitarbeiter gehen?

Was hinter den berichteten Kündigungen steckt, bleibt unklar. Ob wirtschaftliche Gründe oder eine grundsätzliche Neuorganisation des Unternehmens ausschlaggebend sind, ist nicht bekannt. Eine Anfrage zu den Entlassungen ließ Kraemer laut dem Bericht unbeantwortet.

Der Stellenabbau fällt in eine schwierige Phase für den Unternehmer. Gegen ihn wurden von früheren Partnerinnen schwere Gewaltvorwürfe erhoben, mit denen sich auch die Justiz befasst. Ein Strafbefehl wegen Körperverletzung wurde erlassen; ob dieser rechtskräftig ist, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor. Die weiteren Vorwürfe sind nicht abschließend gerichtlich geklärt. Ein Zusammenhang zwischen den Vorwürfen und den berichteten Entlassungen ist nicht belegt.

Kraemer hatte zwischenzeitlich angekündigt, mehrere seiner Unternehmen schließen zu wollen. Zuletzt meldete er sich jedoch mit neuen Videos auf YouTube zurück.

Für die betroffenen Mitarbeiter bleibt unterdessen vor allem eine Frage offen: Wie geht es nach dem angekündigten Job-Aus zum Jahresende weiter?