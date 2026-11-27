i Er druckte sich die Karosserie einfach selbst mit dem 3D-Drucker. pixabay.com Bastler-Wahnsinn YouTuber 3D-druckt sich eigenen Porsche GT3 RS Ein YouTuber aus Melbourne hat einen alten Porsche Boxster mit 3D-gedruckten Teilen in einen GT3 RS verwandelt – zu einem Bruchteil der Kosten. Von Digital Heute 27.11.2026, 22:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mike Lake hatte einen Traum: einen Porsche 992 GT3 RS. Das Problem? Ein gebrauchtes Exemplar kostet rund 450.000 Euro. Seine Lösung: Er druckte sich die Karosserie einfach selbst mit dem 3D-Drucker und montierte sie auf einen alten Porsche Boxster 986 von 1997.

Das Ergebnis nennt er GT3D. Mit etwa 54.000 Euro liegt der Nachbau bei nur rund 12 Prozent des Preises eines echten GT3 RS. Für das Filament verbrauchte Lake 80 Rollen PETG für insgesamt etwa 950 Euro. Dazu kamen vier günstige 3D-Drucker und eine Lackierung um rund 3.600 Euro.

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Wie das Fachportal "3druck.com" berichtet, wiegt das fertige Fahrzeug mit Überrollkäfig 1.385 Kilogramm – rund 65 Kilogramm weniger als ein echter GT3 RS.

Die gedruckten Teile sitzen auf Stahlhalterungen, darüber liegen Glasfaser, Spachtel und Lack.

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2.000 Arbeitsstunden – aus Leidenschaft

In der Kostenrechnung tauchen allerdings mindestens 2.000 Arbeitsstunden nicht auf. Lake zählt sie nicht mit, weil er diese Arbeit gerne macht.

Mit einem Turbokit soll der 2,5-Liter-Motor des Boxster künftig rund 400 PS leisten. Ein Leistungstest auf dem Prüfstand steht noch aus.

Nach seiner Rückkehr aus Japan will Lake den Innenraum fertigstellen und die erste richtige Probefahrt absolvieren. Die Druckdateien für den Umbau bietet er auch zum Kauf an.