i Die Messenger-App erhöht Ende November noch einmal ihre Anforderungen. Bild: iStock Worauf du achten solltest Auf diesen iPhones läuft WhatsApp ab Montag nicht mehr Ab Montag läuft WhatsApp nur noch mit iOS 15.5 oder neuer. Was das für iPhone-Nutzer bedeutet. Von Heute Life 29.11.2026, 21:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele iPhone-Nutzer ist WhatsApp ein täglicher Begleiter. Um neue Funktionen und Sicherheitsstandards zu gewährleisten, passt der Mutterkonzern Meta die technischen Anforderungen regelmäßig an.

Ab Montag (30. November) benötigt die Messenger-App auf iPhones mindestens die Betriebssystemversion iOS 15.5. Damit sollen laut Meta sowohl Funktionalität als auch Sicherheit verbessert werden.

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Ältere Geräte wie das iPhone 5s, iPhone 6 und iPhone 6 Plus sind bereits seit der letzten Anpassung im Juli 2025 nicht mehr mit WhatsApp kompatibel. Apple bietet für diese Modelle seit Jänner 2023 keine neuen iOS-Versionen mehr an.

Nur wenige Nutzer betroffen

Durch die neue Mindestanforderung müssen aktuell keine weiteren Modelle ausgeschlossen werden. Wer bereits ein unterstütztes iPhone verwendet, kann WhatsApp weiterhin uneingeschränkt nutzen.

Trotzdem ist es wichtig, die installierte iOS-Version zu überprüfen. Auch unterstützte Geräte verlieren den Zugang zu WhatsApp, falls sie noch mit einer älteren Systemversion laufen.

So prüfst du die iOS-Version

Öffne auf deinem iPhone die Einstellungen, wähle den Punkt 'Allgemein' und tippe auf 'Softwareupdate'. Dort siehst du, ob eine aktuellere Version verfügbar ist.

Wird ein Update angezeigt, folge den Anweisungen am Display, um die Installation zu starten.

Laut dem Supportbereich von WhatsApp ist ab dem 30. November 2026 mindestens iOS 15.5 erforderlich, um den Messenger weiterhin zu verwenden.