i Der heftige Schneefall in Wien sorgt für einen historischen Wetterwert. Eine derartige Neuschneemenge gab es im November zuletzt 1971. Screenshot X, UWZ.at Historischer Wintereinbruch Schnee-Chaos in Wien – "Seit 55 Jahren nicht gegeben" Der heftige Schneefall in Wien sorgt für einen historischen Wetterwert. Eine derartige Neuschneemenge gab es im November zuletzt 1971. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der heftige Wintereinbruch in Wien geht in die Wettergeschichte ein. In der Bundeshauptstadt ist an einem Novembertag so viel Neuschnee gefallen wie seit mehr als einem halben Jahrhundert nicht mehr.

Wie die Unwetterzentrale (UWZ) am Freitag auf X mitteilte, wurden in der Früh an der Wetterstation auf der Hohen Warte 18 Zentimeter Neuschnee gemessen.

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"Sowas hat es seit 55 Jahren nicht gegeben", schreiben die Wetterexperten. Zuletzt wurde im November 1971 eine derart große Neuschneemenge registriert. Damals waren es sogar 25 Zentimeter. Einen vergleichbaren Schneefall gab es davor im Jahr 1966.

Wie außergewöhnlich der Wintereinbruch ist, zeigt ein Blick in die Wetteraufzeichnungen: Seit 1952 gab es auf der Hohen Warte lediglich drei Novembertage mit 18 Zentimetern Neuschnee oder mehr.

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Schnee-Chaos legte Verkehr lahm

Die heftigen Schneefälle hatten am Donnerstag vielerorts für massive Verkehrsprobleme gesorgt. Züge fielen aus, bei Bussen und Straßenbahnen kam es zu Verspätungen. Auch die Wiener Außenringautobahn (A21) musste aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse vorübergehend in beiden Richtungen gesperrt werden.

Auch zahlreiche Unfälle und Probleme im öffentlichen Verkehr waren die Folge des Wintereinbruchs. Während die Schneefälle am Freitag zunehmend abklingen, bleiben die eisigen Temperaturen vorerst bestehen.