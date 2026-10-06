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Polizei- und Rettungseinsatz nach Messerstichen in Wien.
Polizei- und Rettungseinsatz nach Messerstichen in Wien.
Helmut Graf (Symbolbild)
Syrer sitzt in Haft

Schnuppertag bei Firma in Wien endete fast tödlich

Ein Schnuppertag bei einer Reinigungsfirma endete für einen 26-Jährigen mit schwersten Stichverletzungen. Nun wurde ein Verdächtiger ausgeforscht.
Thomas Peterthalner
Von Thomas Peterthalner
06.10.2026, 15:16
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Ein Schnuppertag bei einer Wiener Firma endete für einen 26-Jährigen am 16. September beinahe tödlich. Der Mann wurde schwer verletzt und nicht ansprechbar in der Argentinierstraße auf der Wieden entdeckt. Er hatte mehrere Stichverletzungen erlitten.

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Die Kripo nahm die Ermittlungen auf. Bei einer ersten Befragung des Opfers ergab sich schließlich eine heiße Spur: Die Tat dürfte sich in den Mitarbeiterräumen im Keller eines nahegelegenen Hotels abgespielt haben.

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Streit bei Schnuppertag eskaliert

Der 26-Jährige soll bei dem Schnuppertag mit einem 22-Jährigen aneinandergeraten sein. "Bereits zu Beginn kam es zwischen den beiden zu einem Streit aus nichtigem Grunde, der in eine körperliche Auseinandersetzung und schließlich in die Stichverletzung mündete", so die Polizei.

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Syrer ausgeforscht

Im Zuge der Ermittlungen konnten die Profis der Wiener Polizei den Verdächtigen ausforschen. Nur wenige Tage nach dem blutigen Vorfall wurde der junge Syrer schließlich von der Spezialeinheit Wega festgenommen.

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Bei seiner Vernehmung gab der 22-Jährige an, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen war. Den Messerstich bestritt er jedoch. Der Syrer wurde in eine Justizanstalt gebracht.

Drei Mitarbeiter unter Verdacht

Doch damit war der Fall für die Ermittler noch nicht abgeschlossen. Im Zuge der weiteren Erhebungen stellte sich heraus, dass drei Mitarbeiter der Reinigungsfirma den Vorfall angeblich mitbekamen. Gegenüber den Ermittlern sollen sie unrichtige Angaben über den tatsächlichen Ablauf gemacht haben. Die drei Verdächtigen wurden wegen des Verdachts der falschen Beweisaussage angezeigt.

pet,06.10.2026, 15:16
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