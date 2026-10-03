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Frankreich erlebt seit Tagen massive Schülerproteste.
Frankreich erlebt seit Tagen massive Schülerproteste.
Reuters
Eskalation in Frankreich

Schülerproteste – 1.747 Festnahmen an nur einem Tag

Bei Schülerprotesten in Frankreich wurden seit Montag mehr als 5.000 Menschen festgenommen. Hunderte Schulen sind weiterhin von Protesten betroffen.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
03.10.2026, 17:56
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Frankreich erlebt seit Tagen massive Schülerproteste. Seit Montag wurden nach Angaben der Regierung bereits mehr als 5.000 Menschen festgenommen, gleichzeitig sind weiterhin Hunderte Schulen von den Protesten betroffen.

Schulleiter mit Benzin übergossen, Feuerwehrauto brennt

Allein am Donnerstag gab es laut Innenminister Laurent Nunez 1.747 Festnahmen. Das sagte er dem französischen Sender TF1.

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Proteste an 735 Schulen

Auch an zahlreichen Schulen gingen die Aktionen weiter. Bildungsminister Edouard Geffray zufolge waren am Donnerstag noch 735 der insgesamt 3.700 Schulen des Landes betroffen.

Brände, Festnahmen – Schülerproteste eskalieren

Damit ging die Zahl der betroffenen Schulen gegenüber dem Vortag zwar um 30 Prozent zurück. Neben Blockaden und Protestaktionen kam es jedoch weiterhin auch zu Gewalttaten.

Geffray wandte sich deshalb an die Eltern. Sie sollten ihre Kinder davon abhalten, sich an den Ausschreitungen zu beteiligen.

Das fordern die Schüler

Begonnen hatten die Unruhen an einer Schule in einem Vorort von Paris, an der Personal fehlt. Von dort breiteten sich die Proteste landesweit aus.

Feuer, Gewalt, Festnahmen – Schüler-Proteste eskalieren

Die Schüler verlangen eine bessere Ausstattung ihrer Schulen sowie mehr Lehrkräfte. Außerdem kritisieren sie verschmutzte Schulgebäude und überfüllte Klassen.

red,03.10.2026, 17:56
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