i Die US-Raumfahrtbehörde NASA testet am Kennedy Space Center in Florida bereits verschiedene Pflanzen unter raumflugähnlichen Bedingungen. Erdbeeren der Sorte Delizz erweisen sich als besonders geeignet. pixabay.com Essen im All So baut die NASA Erdbeeren im Weltraum an Astronauten bei Mond- und Marsmissionen könnten künftig frisches Obst und Gemüse genießen. Die NASA testet bereits Pflanzen im Labor. Von Heute Life 29.11.2026, 21:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer an Weltraumnahrung denkt, hat meist trockene Tubennahrung vor Augen. Doch das könnte sich bald ändern.

Bei langen Reisen zum Mond oder Mars sollen Astronauten künftig selbst frische Erdbeeren, Gurken und sogar Zitronenbasilikum ernten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Das Problem: Mit zunehmender Lagerdauer sinkt der Nährstoffgehalt haltbarer Lebensmittel. Außerdem kann eintönigeres Essen das psychische Wohlbefinden der Besatzung beeinträchtigen.

Wie das Wissenschaftsmagazin Scinexx berichtet, testet die US-Raumfahrtbehörde NASA am Kennedy Space Center in Florida bereits verschiedene Pflanzen unter raumflugähnlichen Bedingungen. Erdbeeren der Sorte Delizz erweisen sich als besonders geeignet: Sie sind nährstoffreich, aromatisch und können sich selbst bestäuben.

Gurken und Melonen bestehen den Test

Neben Erdbeeren wurden auch Gurken und Melonen unter ISS-Bedingungen getestet - bei 23 Grad, 40 bis 60 Prozent Luftfeuchtigkeit und erhöhtem Kohlendioxidgehalt. Alle geprüften Sorten erreichten die Reife und entwickelten essbare Früchte.

Die Pflanzen haben noch einen weiteren Vorteil: Sie nehmen Kohlendioxid auf, setzen Sauerstoff frei und tragen zur Wiederverwendung von Wasser bei. Damit könnten sie bei mehrjährigen Missionen gleich mehrere Probleme lösen.

Walderdbeeren als Zukunftshoffnung

Besonders spannend sind auch Walderdbeeren. Sie produzierten im Test fast dreimal so viel Biomasse wie die Sorte Delizz. Allerdings bildeten sie zu viele Ausläufer, was im begrenzten Raumschiff unpraktisch ist. Die Forscher empfehlen daher, Linien ohne Ausläufer zu züchten.

Ob sich die vielversprechenden Ergebnisse auch unter echter Schwerelosigkeit bestätigen, muss noch untersucht werden. Die Erkenntnisse könnten aber zur Entwicklung von Anbausystemen für künftige Mond- und Marsstationen beitragen.