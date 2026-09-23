StartseiteLifeDigital
Um den Eigenverbrauch zu maximieren, sind Batteriespeicher laut dem Experten unverzichtbar.
Um den Eigenverbrauch zu maximieren, sind Batteriespeicher laut dem Experten unverzichtbar.
pixabay.com
Experte verrät Tipps

So sparst du Tausende Euro bei der Solaranlage

Hohe Strompreise belasten die Haushaltskasse. Mit diesen Tipps holst du das Maximum aus deiner Photovoltaik-Anlage und sparst bares Geld.
Digital Heute
Von Digital Heute
23.09.2026, 22:17
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die Energiepreise sind weiterhin hoch, und jede geopolitische Krise trifft die Haushalte hart. Eine Investition in Photovoltaik schafft Versorgungssicherheit, senkt laufende Kosten und macht dich unabhängig vom schwankenden Energiemarkt.

Neue "Sonnensteuer" ab 2029 in Deutschland

Doch wie gelingt der Einstieg in die Solarenergie am besten? Und wo steckt das größte Sparpotenzial? Solar-Experte Janik Nolden gibt auf "chip.de" eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für alle, die sich eine PV-Anlage zulegen wollen. Seine wichtigsten Tipps im Überblick.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Für Einsteiger empfiehlt sich ein Balkonkraftwerk. Mit bis zu 800 Watt Leistung kann man erste Erfahrungen sammeln und sofort Stromkosten sparen. Ein kleiner Speicher von zwei bis fünf Kilowattstunden verlängert das Zeitfenster, in dem der Strom genutzt werden kann.

Dieses Hausmittel schadet deinen Solarpaneelen

Aufdach-Anlage mit Eigenleistung

Eigenheimbesitzer können bei größeren Aufdach-PV-Anlagen mehrere tausend Euro sparen, indem sie Planung und Installation teilweise selbst durchführen. Wichtig: Glas-Glas-Module bieten bessere Langzeitstabilität und längere Lebensdauer als Glas-Folien-Ausführungen.

Um den Eigenverbrauch zu maximieren, sind Batteriespeicher laut dem Experten unverzichtbar. Jede Kilowattstunde, die selbst verbraucht wird, sei fünfmal so viel wert wie eingespeister Strom. Ohne Speicher liegt der Eigenverbrauchsanteil bei nur 25 bis 35 Prozent, mit Speicher bei bis zu 80 Prozent.

Solaranlage im Alter - wann sie sich noch lohnt

Wer diese Tipps beachtet, kann mit der eigenen Solaranlage langfristig Tausende Euro sparen und gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende leisten.

red,23.09.2026, 22:17
Mehr zum Thema
PhotovoltaikSolarEnergiesparenEnergiewende

Weiterlesen

Weitere Storys
Erneuerbare EnergieTippsSpeicher
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote