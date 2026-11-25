i "Tatsächlich Liebe": Zu Weihnachten und im Alltag suchen wir Magie, die wir uns selbst bescheren können. imago images/Mary Evans Kolumne LiebesLeben Spektakuläre Show: So bringen wir Magie in unser Leben Ob Weihnachten oder Alltag – Wir selbst können unsere Tage festlich und zauberhaft gestalten, ganz ohne Hilfe von anderen. Von Sandra Kartik 25.11.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einem Monat ist Weihnachten. Kinder, Romantiker und Gläubige erfüllt diese Aussicht mit großer Freude. Die nächsten Wochen werden feierlich, komme, was wolle.

Adventkranz, Kerzen, Punsch, "Kevin – Allein zu Haus", "Tatsächlich Liebe", Maria Carey, Wham!, Kekse, Familie, Freunde, Geschenke, Geselligkeit. Sich das Zauberhafte im Advent zu bewahren, ist für viele jedoch inzwischen schwierig bis unmöglich geworden, weil kaum Zeit bleibt, diese zuckergeschockten, glühweihnachtlichen oder besinnlichen Momente zu genießen. To-Do-Listen, Einkäufe, Einladungen, endlose Arbeit bis Jahresende und schwierige Familienkonstellationen stehen dem Leichten und Schönen im Weg.

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Dabei ist es wie in der Liebe: Man kann auf Magie hoffen, die von außen oder von anderen kommt und sich davon anstecken lassen. Oder man schafft sich seinen eigenen Zauber. "Bei dir ist aber viel los!", bemerkte M. gegenüber ihrer Single-Freundin J. gut gelaunt. Begegnungen, Lustiges, Aufregendes und Neues kamen gerade geballt ins Leben der Alleinstehenden. Das sei gar nicht so schwer, entgegnete J. fröhlich: "Ich kreiere mir mein eigenes Spektakel" – ein Geschenk, dass man sich nicht nur zu Weihnachten machen darf.