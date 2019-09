Superfan weint: "Hirscher-Rücktritt am Geburtstag!"

von Martin Huber - "Ausgerechnet an meinem Geburtstag sein Rücktritt", pfaucht Julia Ferschin. "Geschenk war das keines vom Marcel an mich." Die 25-jährige Burgenländerin gilt als Superfan von Marcel Hirscher.

2017 ließ sie sich sogar ein Tattoo von ihrem Helden auf den linken Unterarm stechen. Den Original-Helm ihres Helden hat sie daheim in einer Glasvitrine eingesperrt.Der Rücktritt setzt ihr auch nach einmal Schlafen noch zu: "Es war ein Schock! Ich habe im Gegensatz zu ihm schon geweint", erzählt sie "Heute" mit brüchiger Stimme. Was passiert jetzt mit dem Tattoo? "Das bleibt für immer dort. Ich stehe dazu. Es ist sicher kein Cover-up geplant."Beim Weltcup-Auftakt in Sölden wird sie natürlich vor dem Fernseher sitzen. "Marcel wird mir fehlen." Wem drückt sie ab sofort die Daumen? "Schwarz und Feller!"