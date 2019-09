Hirscher traut Nachfolgern den Gesamtweltcup zu

Marcel Hirscher geht in die wohlverdiente Ski-Pension! Der Dominator der letzten Jahre stellt seine Brettln in die Ecke und will sein Leben als Familienvater genießen. Dennoch wird er "immer ein Rennfahrer" sein und gerne "vor dem warmen Kamin zuschauen." Seinen Nachfolgern traut er Großes zu.