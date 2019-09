Schröcksnadel: "Hirscher wird eh bei uns bleiben!"

Marcel Hirscher hat die Ski-Karriere beendet – doch dem ÖSV wird er erhalten bleiben. Präsident Peter Schröcksnadel verrät die Hintergründe.

Im Ski-Weltcup werden wir Marcel Hirscher nicht mehr sehen. Der 30-Jährige hat seine Sensations-Karriere beendet. "Es wäre aber sicher cool, die Erfahrungen an die Jugend weiterzugeben", meint der Salzburger bei seiner Rücktritts-Erklärung. Was soll das bedeuten? ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel klärt auf."Er will bei uns in der Jugend mitarbeiten, mit dem Papa verhandeln wir gerade, ob wir eine besondere Funktion für ihn finden", berichtet "Schröcksi".Obwohl Hirscher womöglich als Trainer weitermacht, bedauert der ÖSV-Boss den Rücktritt Hirschers vom aktiven Sport. "Er ist ein nationales Symbol, viele Fans werden ihn im Winter vermissen. Diese Lücke kann man nicht nahtlos schließen können. Aber es gibt zumindest für die anderen Athleten die Möglichkeit, sich weiter zu entwickeln."(red)