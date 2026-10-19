i ? Wiener Bub braucht Schuhe Elias (6) braucht Hilfe – Firma zeigt ganz großes Herz Weil ihr kranker Enkel dringend neue orthopädische Schuhe braucht, bat eine Wienerin um Hilfe. Ein Betrieb in Wien-Favoriten half sofort. Von Christian Tomsits 19.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der kleine Elias (6) leidet an der seltenen Erkrankung MPS (Mukopolysaccharidose) und braucht für jeden Schritt in seinem beschwerlichen Leben orthopädische Schuhe.

Zuletzt war das bisherige Paar des tapferen Buben schon total durchgetreten und zu klein – doch die neue ärztliche Verordnung für ein neues Paar fehlte der Familie noch. Seine Oma Carina B. wandte sich verzweifelt ans Fachgeschäft "Koch Fuss Gesund" in Wien-Favoriten – und erlebte eine positive Überraschung: Elias bekam sofort einen Termin.

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Vor Ort nahm sich Chef Wolfgang Koch auch noch persönlich für den Sechsjährigen Zeit und erklärte jeden einzelnen Arbeitsschritt wie etwa das Anfertigen der Gipsabdrücke. "Hier wurde nicht einfach über Elias gesprochen, hier wurde mit Elias gesprochen!", schwärmte die Oma. Auch weil der Schuhmacher aus dem Südburgenland extra ein Schreiben für Elias Orthopäden verfasste, in dem er drei Paar Schuhe für ihn empfahl: Hausschuhe für die Schule, Hausschuhe für zu Hause und neue Straßenschuhe.

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"Hier hat jemand sich nicht nur um die Füße meines Enkels gekümmert, sondern auch seine Bedürfnisse im täglichen Leben erkannt", so die Verwandte zu "Heute". Nun wartet Elias voller Vorfreude auf seine Spezial-Anfertigungen. "Manchmal sind es nicht nur die Schuhe, die einem Kind Halt geben", will die Großmutter dem Fachbetrieb nun danken.