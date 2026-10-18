i Zeugen hatten eine Auseinandersetzung zwischen einem Passanten und einem Taxilenker beobachtet und den Polizeinotruf verständigt. Getty Images/iStockphoto Einsatz im 3. Bezirk Streit mit Taxler – da zielt Wiener plötzlich mit Waffe Nach einem Streit mit einem Taxler soll ein 47-Jähriger eine Waffe gezogen aben. Außerdem wurde bei ihm Kokain gefunden. Von Wien Heute 18.10.2026, 21:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein lautstarker Streit mit einem Taxifahrer ist am Samstagabend (17. Oktober) auf der Landstraßer Hauptstraße (Wien-3.) eskaliert.

Ein 47-Jähriger soll mit einer täuschend echt wirkenden Waffe auf einen Anrainer gezielt haben.

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Zeugen hatten den Disput zwischen dem Passanten und dem Taxilenker beobachtet und den Polizeinotruf verständigt.

Ein 45-jähriger Anrainer fühlte sich durch den Lärm gestört und rief von seinem Balkon etwas in Richtung des Mannes. Daraufhin soll dieser eine vermeintlich echte Schusswaffe gezogen und auf den Anrainer gerichtet haben.

Beamte der Polizeiinspektion Juchgasse hielten den Verdächtigen kurze Zeit später an. Bei seiner Durchsuchung fanden sie eine Schreckschusspistole samt Munition sowie eine geringe Menge mutmaßliches Kokain. Beides wurde sichergestellt.

Gegen den österreichischen Staatsbürger bestand bereits ein behördliches Waffenverbot. Er wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung sowie nach dem Waffen- und Suchtmittelgesetz angezeigt.