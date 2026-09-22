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Hunderttausende Pflegegeld-Bezieher bekommen 2027 mehr Geld. Trotz Sparkurs steht die nächste Erhöhung an. (Symbolbild)
Hunderttausende Pflegegeld-Bezieher bekommen 2027 mehr Geld. Trotz Sparkurs steht die nächste Erhöhung an. (Symbolbild)
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Erhöhung beim Pflegegeld

Trotz Sparkus – Hunderttausende erhalten 2027 mehr Geld

Hunderttausende Pflegegeld-Bezieher bekommen 2027 mehr Geld. Trotz Sparkurs steht die nächste Erhöhung an.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
22.09.2026, 16:53
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Während bei zahlreichen Familien- und Sozialleistungen gespart wird, steht beim Pflegegeld bereits die nächste Erhöhung an. Ab 1. Jänner 2027 sollen die Beträge um 3,35 Prozent steigen – damit wird die volle Inflation abgegolten.

Grundlage für die Anpassung ist die rollierende Inflation von August 2025 bis Juli 2026. Diese liegt bei 3,35 Prozent. Bereits im Sommer war angekündigt worden, dass dieser Wert beim Pflegegeld vollständig berücksichtigt werden soll.

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Rund 509.000 Menschen betroffen

Von der Erhöhung profitieren Hunderttausende Menschen in Österreich. Laut Sozialministerium beziehen derzeit rund 509.000 Personen Pflegegeld in den Stufen 1 bis 7. Im Jahresdurchschnitt des Vorjahres waren es noch 501.237 Menschen.

Höchststand: Über 500.000 Menschen erhalten Pflegegeld

Wie hoch die einzelnen Pflegegeldbeträge ab 2027 exakt ausfallen, wird im Herbst feststehen. Dann werden auch die genauen Nachkommastellen mit der offiziellen Kundmachung im Bundesgesetzblatt fixiert.

Zweite Erhöhung in Folge

Schon 2026 wurde das Pflegegeld angepasst. Damals stiegen die Beträge um 2,7 Prozent. Je nach Pflegestufe brachte das monatlich zwischen 5,40 und 58,20 Euro zusätzlich.

Pflege in der Krise – bis zu 70.000 Kräfte fehlen

Mit Jahresbeginn 2027 folgt nun die nächste Anpassung. Diesmal soll das Pflegegeld um die volle rollierende Inflation von 3,35 Prozent angehoben werden.

red,22.09.2026, 16:53
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