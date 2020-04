Vermiesen Ultras jetzt den Wiederbeginn der Ligen?

In Deutschland drängt die Liga auf eine baldige Fortsetzung, es fehlt nur noch das grüne Licht der Politik. Die DFL hat bereits ein Konzept ausgearbeitet, wie die Geisterspiele umgesetzt werden können. Doch nun taucht ein großer Unsicherheitsfaktor auf.

Dieohne Fans. Machen jetzt die Fans der deutschen Bundesliga einen Strich durch die Rechnung?Die große Angst herrscht, dass trotz Versammlungsverbots hunderte Menschen zu den Stadien kommen werden. So müsste es spontan zu Spielabsagen kommen.Die aktiven Fanszenen machen allerdings ein Geheimnis um ihre geplanten Aktivitäten. Zum Beispiel blitzte man bei Werder Bremen bei den eigenen Ultras ab."Ich kann mir kein Sonderrecht für den Fußball vorstellen, das am Ende so aussieht, dass sich Hunderte von Fans an einem Ort versammeln", sagt SPD-Politiker Ulrich Mäurer zur. Er suchte sogar selbst den Dialog mit diversen Kurven.So bleibt ein mulmiges Gefühl,Im Nachbarland Holland geht man derweil andere Wege,Somit ist die Liga-Saison vorzeitig beendet.