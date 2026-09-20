i Celine Dion feiert derzeit in Paris ein fulminantes Comeback. REUTERS/Sarah Meyssonnier Singt barfuß auf BMW Video: Celine Dion gibt Spontankonzert auf Motorhaube Nach ihrem Konzert machte Celine Dion ("My Heart Will Go On") einfach weiter: Barfuß tanzte sie auf einem Auto und überraschte wartende Fans. Von Heute Entertainment 20.09.2026, 18:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach ihrem Konzert am Freitagabend in Paris war für Celine Dion offenbar noch lange nicht Schluss.

Vor ihrem Hotel sorgte die Sängerin für eine spontane Zugabe: Barfuß tanzte sie auf einem Auto, stimmte ihren Hit "Pour que tu m’aimes encore" an und begrüßte Fans, die dort bereits seit Stunden auf sie gewartet hatten.

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Dion feiert derzeit in Paris ihr triumphales und viel umjubeltes Bühnen-Comeback. Lange war ungewiss, ob sie jemals wieder ein komplettes Konzert geben kann.

2022 wurde bei ihr das seltene Stiff-Person-Syndrom festgestellt, anschließend musste sie ihre Karriere für sechseinhalb Jahre unterbrechen.

Für ihre Rückkehr bereitete sich die Sängerin monatelang mit Ballett, Pilates und Barre-Training auf die körperlich anspruchsvollen, rund zweieinhalbstündigen Auftritte vor. Am 12. September war es schließlich so weit: In der Pariser Plenitude Arena startete der Weltstar seine exklusive Konzert-Residency und feierte eine umjubelte Bühnen-Rückkehr.