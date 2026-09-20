i Die Mona Lisa selbst blieb zum Glück unversehrt. REUTERS Erneut Sicherheitslücke Festnahme im Louvre! Aktion sorgt für Kopfschütteln Nach mehreren Vorfällen im Louvre rücken Sicherheitslücken in den Fokus. Die berühmte Mona Lisa blieb diesmal unversehrt. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 17:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wachleute im Louvre haben zwei Deutsche gefasst und gleich die Polizei gerufen. Die Deutschen hatten einfach eigene Bilder neben die weltbekannte Mona Lisa gehängt. Bei der Einvernahme gaben die Männer laut Polizei an, dass die Aktion nur ein Scherz gewesen sei.

Die Museumswärter nahmen die beiden Bilder wieder ab und entdeckten dabei kleine Schäden an der Wand. Die Mona Lisa selbst blieb zum Glück unversehrt. Wie "NTV" berichtet, wirft der Vorfall einmal mehr ein Licht auf die Sicherheitsvorkehrungen im Louvre.

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Im Oktober 2025 haben vier Männer mitten am Tag mit einem Lastenaufzug in die Apollo-Galerie eingebrochen und französische Kronjuwelen im Wert von rund 88 Millionen Euro gestohlen.

Meistbesuchtes Kunstmuseum der Welt

Insgesamt wurden acht wertvolle Schmuckstücke aus dem Saal entwendet. Die Beute ist bis heute verschwunden, obwohl die Verdächtigen mittlerweile festgenommen sind. Die beschädigte Krone von Kaiserin Eugénie wird gerade restauriert.

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Nach dem Juwelenraub hat die damalige Museumsdirektorin Laurence des Cars ihren Posten geräumt. Ihr Nachfolger ist Christophe Leribault, der davor das Schloss Versailles geleitet hat.

Der Louvre in Paris ist das meistbesuchte Kunstmuseum der Welt. Laut offizieller Jahresstatistik haben im vergangenen Jahr weit über neun Millionen Menschen das Museum besucht.