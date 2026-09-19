i Die Ukraine setzt einen neuen Abfangjäger gegen Russlands schnelle Geran-5-Drohnen ein. Selenskyj zeigt nun erstmals den Einsatz. SSU Selenskyj jubelt Video zeigt erstmals neue Geheimwaffe der Ukraine Die Ukraine setzt einen neuen Abfangjäger gegen Russlands schnelle Geran-5-Drohnen ein. Selenskyj zeigt nun erstmals den Einsatz. Von Newsdesk Heute 19.09.2026, 18:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Ukraine präsentiert eine neue Waffe im Kampf gegen Russlands immer schnellere Angriffsdrohnen. Präsident Wolodymyr Selenskyj veröffentlichte am Samstag ein Video, das den erfolgreichen Einsatz einer bislang nicht näher bezeichneten ukrainischen Abfangdrohne zeigen soll.

"Wir haben heute bereits den zweiten erfolgreichen Einsatz eines neuen ukrainischen Abfangjägers durch den Sicherheitsdienst der Ukraine gesehen", erklärte Selenskyj. Die militärische Spionageabwehr des ukrainischen Geheimdienstes SBU habe dabei eine russische Geran-5 mit Strahlantrieb erfolgreich getroffen.

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Ziel eliminiert

Das veröffentlichte Video zeigt zunächst den Start des Abfangjägers und anschließend Bilder aus dessen Bordkamera. Darauf ist zu sehen, wie sich die ukrainische Drohne ihrem Ziel nähert. Unabhängig überprüfen lassen sich alle Details des Einsatzes anhand der kurzen Aufnahmen nicht.

Selenskyj dankte den beteiligten Soldaten für ihre "Präzision". Bereits wenige Stunden zuvor hatte der Präsident erklärt, dass ein neuer Abfangjäger entwickelt und erfolgreich eingesetzt worden sei. Laut ukrainischen Angaben handelt es sich bei den veröffentlichten Bildern um die ersten Aufnahmen vom Abschuss einer russischen Geran-5 durch das neue System.

Was über die neue Drohne bekannt ist

Technische Details hält Kiew bisher weitgehend geheim. Auf den veröffentlichten Bildern ist allerdings ein Fluggerät mit Deltaflügel zu erkennen, das offenbar von einer Katapultvorrichtung am Boden gestartet wird. Das ukrainische Militärportal "Militarnyi" geht von einem Strahlantrieb aus. Einen Namen für das neue Modell nannte die Ukraine bisher nicht.

Damit dürfte es sich auch nicht einfach um die bereits bekannte "Alexa Spatium" handeln. Diese strahlgetriebene ukrainische Abfangdrohne wurde bereits im August öffentlich vorgestellt. Sie wurde laut ukrainischem Verteidigungsministerium unter anderem für die Bekämpfung der russischen Geran-3, Geran-4 und Geran-5 entwickelt.

Der Wettlauf am Himmel hat einen konkreten Grund: Russland setzt zunehmend auf wesentlich schnellere Drohnen mit Strahlantrieb. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe erreicht die Geran-5 ungefähr 450 bis 600 km/h und Flughöhen von bis zu sechs Kilometern. Dadurch schrumpft die Zahl der Waffen, mit denen sie wirkungsvoll bekämpft werden kann.

Geran-5 ähnelt Marschflugkörper

Auch äußerlich unterscheidet sich die Geran-5 deutlich von den bekannten Shahed-Drohnen. Das rund sechs Meter lange Fluggerät mit einer Spannweite von bis zu 5,5 Metern ähnelt eher einem kleinen Marschflugkörper. Laut "Militarnyi" soll ein chinesischer Strahlantrieb des Typs TELEFLY TF-TJ2000A verwendet werden.

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Die Bedrohung wächst offenbar schnell. Laut einer Analyse der BBC stieg die Zahl russischer Angriffe mit strahlgetriebenen Drohnen nach Angaben des ukrainischen Militärs von rund 350 im Juni auf 1.600 im Juli und 2.800 im August.

Deshalb läuft in der Ukraine inzwischen ein regelrechter Entwicklungswettlauf. Noch am Donnerstag erklärte ein Vertreter der ukrainischen Streitkräfte, dass vier vielversprechende Abfangdrohnen bereits unter Frontbedingungen getestet würden. Rund zehn weitere Hersteller würden an eigenen Modellen arbeiten. Unter den Kandidaten befinden sich sowohl elektrisch als auch mit Strahltriebwerken angetriebene Systeme.

Selenskyj hatte zuvor sogar von 67 ukrainischen Unternehmen gesprochen, die grundsätzlich in der Lage seien, entsprechende Abfangsysteme in größerer Stückzahl herzustellen. Zwei Entwicklungen hätten zuletzt erfolgreiche Gefechtstests absolviert. Ziel ist nun, geeignete Systeme möglichst rasch in Serienproduktion zu bringen.