i Seit 2017 gestalten Peter Syrch und Sabine Jäger die beiden Design-Messen Design District und Design Days. design-district.at Design District 2026 Wiener Hofburg wird jetzt zu Paradies für Design-Fans Von Freitag, 9. Oktober, bis Sonntag, 11. Oktober, verwandelt sich die Wiener Hofburg in eine Erlebniswelt für Design, Wohnen und Lifestyle. Von Thomas Peterthalner 09.10.2026, 05:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Wiener City wird im Herbst wieder zum Treffpunkt für alle, die sich für Design, Einrichtung und Lifestyle begeistern. Der Design District 2026 bringt neue Wohnideen, Kunst, Handwerk und internationale Marken in die Bundeshauptstadt. Die große Designmesse von 9. bis 11. Oktober in der Wiener Hofburg ist natürlich das Highlight.

Bereits im Rahmen des Design Herbstes wurden ausgewählte Geschäfte, Hotels und kulinarische Adressen in Wien und Umgebung zu Schauplätzen für neue Kollektionen, kreative Ideen und kunstvolle Gestaltung.

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Gelbe Linie

Ein bekanntes Erkennungszeichen kehrte dabei zurück: Die markante gelbe Linie des Design District macht auf teilnehmende Standorte aufmerksam und verbindet die verschiedenen Schauplätze miteinander. "Unser Ziel ist es, Design aus dem reinen Ausstellungszusammenhang herauszuholen und in die Stadt zu tragen, im gelebten Alltag zu verankern – denn genau dort ist sein Platz", so die Veranstalter Sabine Jäger und Peter Syrch.

Heute beginnt die Design-District-Messe in der Wiener Hofburg. AD Design Atelier

U-Bahn-Showrooms

Auch Kunst im öffentlichen Raum bekommt ihren Platz. In sogenannten U-Bahn-Showrooms werden ausgewählte Künstler präsentiert. Damit soll Kunst auch dort sichtbar werden, wo täglich zahlreiche Menschen unterwegs sind.

Design-Highlight in der Hofburg

Das Herzstück des Design District ist aber die dreitägige Messe von Freitag (9.10.) bis Sonntag in der Wiener Hofburg. In den historischen Sälen präsentieren nationale und internationale Marken ihre Neuheiten aus den Bereichen Wohnen, Einrichtung, Garten, Technik, Hifi, Mobilität, Kunst und Lifestyle.

Design Messe ab Freitag in der Wiener Hofburg Design District

Alles zum Ausprobieren

Dabei geht es nicht nur ums Anschauen. Besucher können auf Sofas Platz nehmen, unterschiedliche Materialien berühren, Oberflächen vergleichen und technische Funktionen ausprobieren. Zwischen prunkvollen Lustern und historischen Räumen treffen moderne Wohnwelten auf die Architektur der ehemaligen Kaiserresidenz.

Nachhaltigkeit und Handwerk im Mittelpunkt

Neben großen Marken stehen auch kleinere Labels, Manufakturen und Handwerksbetriebe im Mittelpunkt. Mode, Schmuck, Textilien und Accessoires ergänzen das Angebot. Ein besonderes Augenmerk liegt heuer erneut auf Nachhaltigkeit, langlebigen Materialien und einem verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Auch die Wiederverwertung von Produkten und Materialien soll eine wichtige Rolle spielen.

Tickets online und an Kassa

"Design ist immer auch Ausdruck von Werten und Perspektiven", so Sabine Jäger und Peter Syrch. "Es geht um die Frage, wie wir wohnen, arbeiten, genießen, uns erholen und unsere Umgebung gestalten möchten. Der Design District möchte dafür Inspiration geben – aber auch zeigen, wie viel Kompetenz, Kreativität und Unternehmergeist in dieser Branche steckt."

Die Bilder des Tages i ?

Heute startet Messe

Die "Design District"-Messe findet von Freitag, 9. Oktober, bis Sonntag, 11. Oktober 2026, in der Wiener Hofburg statt. Der Eingang befindet sich am Heldenplatz im ersten Bezirk. Am Freitag und Samstag ist die Messe jeweils von 10 bis 18.30 Uhr geöffnet, am Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Tickets gibt es online unter sowie direkt vor Ort an der Tageskassa.