i Der Klettersteig ist aufgrund eines Seilbruchs gesperrt. (Symbolbild) iStock Bis zur nächsten Saison Zu gefährlich – beliebtes Ausflugsziel jetzt gesperrt Zwangspause am Attersee: Seilbrüche machen einen beliebten Klettersteig unsicher. Bergsportler müssen sich bis zur nächsten Saison gedulden. Von Oberösterreich Heute 11.10.2026, 15:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hier geht vorerst nichts mehr bergauf: Der Attersee-Klettersteig auf den Mahdlgupf in Steinbach am Attersee (Bez. Vöcklabruck) ist gesperrt. Die beliebte Route auf den 1.261 Meter hohen Gipfel darf derzeit nicht benutzt werden.

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Auf der Website steht die Warnung in großen roten Buchstaben: "Der Klettersteig ist aufgrund eines Seilbruchs gesperrt!" Dazu die klare Ansage: "Begehung verboten!"

Erst 2027 wieder nutzbar

Die Pause wird länger dauern: Wie die "OÖN" berichten, gibt es sogar mehrere Seilbrüche entlang der Strecke. Eine Begehung ist deshalb nicht mehr gefahrlos möglich. Der Steig muss saniert werden und kann erst in der Saison 2027 wieder genutzt werden.

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Sowohl die Gemeinde Steinbach als auch der Obmann des Errichtungs- und Erhaltungsvereins warnen vor einer Begehung. Eine Öffnung noch heuer ist ausgeschlossen. Über die Wintermonate – konkret ab November – gilt ohnehin eine Sperre bis Ende März.