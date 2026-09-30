i Getty Images (Symbolbild) Polizei stoppt Raser 165 km/h! Lenker unter Alkohol und Drogen erwischt Ein 28-Jähriger raste bei Trautmannsdorf (Bruck/Leitha) über die B10. Laut Polizei stand er unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss. Von Victoria Carina Frühwirth 30.09.2026, 16:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Schwerpunktstreife der Autobahnpolizei Schwechat wurde am Dienstag, 29. September, gegen 22.25 Uhr auf einen auffälligen Pkw aufmerksam. Der Wagen war vom Kreisverkehr Schwechat-Ost kommend auf der B10 in Richtung Schwadorf deutlich schneller als erlaubt unterwegs.

Fahrer mit Fahne unterwegs

Die Polizisten maßen bei dem Fahrzeug 165 km/h. Erlaubt waren auf diesem Abschnitt lediglich 100 km/h. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten beim 28-jährigen Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha deutlicher Alkoholgeruch auf.

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Doch damit nicht genug: Sowohl der Alkomattest als auch ein Drogenschnelltest verliefen positiv. Eine amtsärztliche Untersuchung brachte laut Polizei weitere Beeinträchtigungen ans Licht.

Führerschein weg – Anzeige

Demnach stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol, Suchtgift und Medikamenten. Zusätzlich wurden Ermüdung und eine Krankheit festgestellt.

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Die Polizisten nahmen dem 28-Jährigen den Führerschein vorläufig ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Nun wird er bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.