165 km/h! Lenker unter Alkohol und Drogen erwischt

Eine Schwerpunktstreife der Autobahnpolizei Schwechat wurde am Dienstag, 29. September, gegen 22.25 Uhr auf einen auffälligen Pkw aufmerksam. Der Wagen war vom Kreisverkehr Schwechat-Ost kommend auf der B10 in Richtung Schwadorf deutlich schneller als erlaubt unterwegs.
Die Polizisten maßen bei dem Fahrzeug 165 km/h. Erlaubt waren auf diesem Abschnitt lediglich 100 km/h. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten beim 28-jährigen Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha deutlicher Alkoholgeruch auf.
Doch damit nicht genug: Sowohl der Alkomattest als auch ein Drogenschnelltest verliefen positiv. Eine amtsärztliche Untersuchung brachte laut Polizei weitere Beeinträchtigungen ans Licht.
Demnach stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol, Suchtgift und Medikamenten. Zusätzlich wurden Ermüdung und eine Krankheit festgestellt.
Die Polizisten nahmen dem 28-Jährigen den Führerschein vorläufig ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Nun wird er bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.