StartseiteÖsterreichNiederösterreich
Getty Images (Symbolbild)
Polizei stoppt Raser

165 km/h! Lenker unter Alkohol und Drogen erwischt

Ein 28-Jähriger raste bei Trautmannsdorf (Bruck/Leitha) über die B10. Laut Polizei stand er unter Alkohol-, Drogen- und Medikamenteneinfluss.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
30.09.2026, 16:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Eine Schwerpunktstreife der Autobahnpolizei Schwechat wurde am Dienstag, 29. September, gegen 22.25 Uhr auf einen auffälligen Pkw aufmerksam. Der Wagen war vom Kreisverkehr Schwechat-Ost kommend auf der B10 in Richtung Schwadorf deutlich schneller als erlaubt unterwegs.

Lenker ohne Führerschein unterwegs – Drogentest positiv

Fahrer mit Fahne unterwegs

Die Polizisten maßen bei dem Fahrzeug 165 km/h. Erlaubt waren auf diesem Abschnitt lediglich 100 km/h. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Beamten beim 28-jährigen Lenker aus dem Bezirk Bruck an der Leitha deutlicher Alkoholgeruch auf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Doch damit nicht genug: Sowohl der Alkomattest als auch ein Drogenschnelltest verliefen positiv. Eine amtsärztliche Untersuchung brachte laut Polizei weitere Beeinträchtigungen ans Licht.

Schwerer Crash: Bürgermeister im künstlichen Tiefschlaf

Führerschein weg – Anzeige

Demnach stand der Mann unter dem Einfluss von Alkohol, Suchtgift und Medikamenten. Zusätzlich wurden Ermüdung und eine Krankheit festgestellt.

Die Polizisten nahmen dem 28-Jährigen den Führerschein vorläufig ab und untersagten ihm die Weiterfahrt. Nun wird er bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

VF,30.09.2026, 16:36
Mehr zum Thema
AlkolenkerRaserDrogenAlkoholmissbrauch

Weiterlesen

Weitere Storys
DrogenmissbrauchAlkoholVerkehrAutobahnLPD NiederösterreichTrautmannsdorf an der LeithaBruck an der Leitha
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote