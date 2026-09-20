i Passanten konnten das Feuer zwar löschen und haben sofort die Polizei verständigt, doch die Folgen für das Opfer sind verheerend. iStock / Getty Images / fotografixx (Symbolbild) Opfer in Lebensgefahr 18-Jährige soll Mann im Rollstuhl angezündet haben Nach einer schweren Brandattacke auf einen Rollstuhlfahrer in Hagen ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes gegen eine 18-Jährige. Von Newsdesk Heute 20.09.2026, 19:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 18-Jährige sitzt in Nordrhein-Westfalen in U-Haft, weil sie einen Mann im Rollstuhl angezündet haben soll.

Gegen sie wird jetzt wegen versuchten Mordes ermittelt, das haben Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen bekannt gegeben.

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Hier findest du sie:

Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Gewaltschutzzentren: +43 1 585 32 88

Weisser Ring: 0800 112 112

TelefonSeelsorge – Notruf 142 (täglich 0-24 Uhr)

Die junge Frau soll den 67-jährigen Mann, den sie nur flüchtig kannte, am Donnerstag in Hagen nach einem Streit mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben.

Passanten eilten zu Hilfe

Passanten konnten das Feuer zwar löschen und haben sofort die Polizei verständigt, doch die Folgen für das Opfer sind verheerend.

Die Bilder des Tages i ?

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht, er schwebt in Lebensgefahr.

Die Verdächtige ist zuerst geflüchtet, wurde aber später in Münster festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt jetzt in dem Fall.