18-Jährige soll Mann im Rollstuhl angezündet haben

Eine 18-Jährige sitzt in Nordrhein-Westfalen in U-Haft, weil sie einen Mann im Rollstuhl angezündet haben soll.
Gegen sie wird jetzt wegen versuchten Mordes ermittelt, das haben Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen bekannt gegeben.
Du oder jemand, den du kennst, benötigt Hilfe in Bezug auf psychische, körperliche oder sexuelle Gewalt?
Hier findest du sie:
Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555
Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 246 247
Rat auf Draht: 147
Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20
Gewaltschutzzentren: +43 1 585 32 88
Weisser Ring: 0800 112 112
TelefonSeelsorge – Notruf 142 (täglich 0-24 Uhr)
Die junge Frau soll den 67-jährigen Mann, den sie nur flüchtig kannte, am Donnerstag in Hagen nach einem Streit mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben.
Passanten konnten das Feuer zwar löschen und haben sofort die Polizei verständigt, doch die Folgen für das Opfer sind verheerend.
Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht, er schwebt in Lebensgefahr.
Die Verdächtige ist zuerst geflüchtet, wurde aber später in Münster festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt jetzt in dem Fall.