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Passanten konnten das Feuer zwar löschen und haben sofort die Polizei verständigt, doch die Folgen für das Opfer sind verheerend.
Passanten konnten das Feuer zwar löschen und haben sofort die Polizei verständigt, doch die Folgen für das Opfer sind verheerend.
iStock / Getty Images / fotografixx (Symbolbild)
Opfer in Lebensgefahr

18-Jährige soll Mann im Rollstuhl angezündet haben

Nach einer schweren Brandattacke auf einen Rollstuhlfahrer in Hagen ermittelt die Polizei wegen versuchten Mordes gegen eine 18-Jährige.
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
20.09.2026, 19:45
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Eine 18-Jährige sitzt in Nordrhein-Westfalen in U-Haft, weil sie einen Mann im Rollstuhl angezündet haben soll.

Frau (47) mit Messer attackiert und angezündet

Gegen sie wird jetzt wegen versuchten Mordes ermittelt, das haben Staatsanwaltschaft und Polizei in Hagen bekannt gegeben.

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TelefonSeelsorge – Notruf 142 (täglich 0-24 Uhr)

Die junge Frau soll den 67-jährigen Mann, den sie nur flüchtig kannte, am Donnerstag in Hagen nach einem Streit mit einer brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet haben.

Passanten eilten zu Hilfe

Passanten konnten das Feuer zwar löschen und haben sofort die Polizei verständigt, doch die Folgen für das Opfer sind verheerend.

Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in eine Spezialklinik gebracht, er schwebt in Lebensgefahr.

Horror-Attacke! Frau (18) zündet Rollstuhlfahrer an

Die Verdächtige ist zuerst geflüchtet, wurde aber später in Münster festgenommen. Eine Mordkommission ermittelt jetzt in dem Fall.

red,20.09.2026, 19:45
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