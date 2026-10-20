i ÖFB-Star David Alaba GEPA pictures ÖFB-Star wieder verletzt Alabas Krankenakte – 593 Tage out seit Kreuzbandriss David Alaba ist schon wieder verletzt. Ein Blick in die Krankenakte des ÖFB-Kapitäns zeigt das ganze Ausmaß seiner Leidensgeschichte. Von Sport Heute 20.10.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es sollte ein Neustart werden, doch der nächste Rückschlag ließ nicht lange auf sich warten. David Alaba ist bei seinem neuen Klub Udinese Calcio schon wieder außer Gefecht. Ausgerechnet bei seinem Heim- und Startelfdebüt gegen Lecce (0:3) erwischte es den 34-Jährigen erneut. Nach nur 45 Minuten war Schluss, wegen muskulärer Probleme fällt der ÖFB-Star laut italienischen Medien mindestens zehn Tage aus.

Ein Blick in die Krankenakte offenbart: Seit seinem Kreuzbandriss verpasste Alaba gesamt 593 Tage verletzt.

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Besonders bitter: Alaba hatte für Udinese gerade einmal 63 Spielminuten in den Beinen. Schon nach seinem zweiten Einsatz muss der Abwehrspieler wieder pausieren. Für den Wiener setzt sich jene Leidensgeschichte fort, die seine letzten Jahre bei Real Madrid geprägt hatte.

Der folgenschwerste Einschnitt erfolgte im Dezember 2023. Bei Real Madrid zog sich Alaba einen Kreuzbandriss zu, der ihn mehr als ein Jahr außer Gefecht setzte. 384 Tage dauerte seine Verletzungspause, insgesamt verpasste er 72 Partien. Ein Rückschlag, von dem sich der einstige Weltklasse-Verteidiger bis heute nicht nachhaltig erholt hat.

Kranktenakte Alaba (Ausfallzeit in Tagen und Spielen) Udinese Calcio 26/27 Muskuläre Probleme: seit 18.10. | mind. 10 Tage | mind. 1 Spiel Trainingsrückstand (ÖFB): 4 Nations-League-Spiele verpasst Real Madrid 25/26 Wadenprobleme: 4.–16.3. | 13 Tage | 3 Spiele Wadenverletzung: 21.11.–19.12. | 29 Tage | 8 Spiele Wadenverletzung: 20.10.–6.11. | 18 Tage | 4 Spiele Real Madrid 24/25 Meniskusriss: 29.4.–31.7. | 94 Tage | 13 Spiele Adduktorenverletzung: 4.–18.2. | 15 Tage | 4 Spiele Real Madrid 23/24 Kreuzbandriss: 18.12.23–4.1.25 | 384 Tage | 72 Spiele Adduktorenprobleme: 27.9.–19.10. | 23 Tage | 5 Spiele Real Madrid 22/23 Muskelverletzung: 19.4.–6.5. | 18 Tage | 4 Spiele Oberschenkelverletzung: 22.2.–22.3. | 29 Tage | 6 Spiele Muskelverletzung: 9.1.–3.2. | 26 Tage | 7 Spiele Real Madrid 21/22 Trainingsrückstand (ÖFB): 2.–6.6. | 5 Tage | 1 Spiel Adduktorenprobleme: 5.–26.5. | 22 Tage | 4 Spiele Adduktorenprobleme: 28.4.–2.5. | 5 Tage | 1 Spiel Muskuläre Probleme: 24.–28.2. | 5 Tage | 1 Spiel Muskuläre Probleme: 10.–13.1. | 4 Tage | 1 Spiel

Denn auch nach seinem Comeback Anfang Jänner 2025 machte ihm der Körper immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Bereits im Februar zwangen ihn Adduktorenprobleme zu einer neuerlichen Pause. Ende April folgte der nächste schwere Rückschlag: Ein Meniskusriss bedeutete 94 weitere Tage Zwangspause.

Auch in der Saison 2025/26 riss die Verletzungsserie nicht ab. Mehrmalige muskuläre Probleme reduzierten seine Einsatzzeiten im Abschiedsjahr bei Real auf nur 575 Minuten in allen Bewerben. Durchspielen dufte Alaba in der gesamten Saison nur drei Mal.

Die unglaubliche Klub-Karriere von ÖFB-Star David Alaba i ?

Die Folgen bekommt auch das österreichische Nationalteam zu spüren. Eigentlich ist Alaba als Kapitän und Führungsspieler eine zentrale Stütze von Teamchef Ralf Rangnick. Bei der EURO 2024 konnte der Abwehrchef aber nur als Rangnick-Assistent an der Seitenlinie mithelfen. Bei der WM 2026 stand der Kapitän in allen vier Spielen auf dem Platz. Nach der langen Vereinssuche verpasste Alaba aber die vier Nations-League-Spiele zum Herbstbeginn.

Nun beginnt das Zittern erneut. Mit 34 Jahren muss sich Alaba neuerlich zurückkämpfen.