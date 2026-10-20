i Christoph Baumgartner IMAGO/HMB-Media International Im Champions-League-Hit? ÖFB-Star Baumgartner unmittelbar vor Rückkehr Christoph Baumgartner steht vor einer Rückkehr auf den Platz. Er könnte bereits morgen sein Comeback feiern. Von Sport Heute 20.10.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gute Nachrichten für RB Leipzig. Nach der bitteren 1:6-Klatsche gegen Bayern München gibt es vor dem Champions-League-Kracher gegen Real Madrid am Mittwoch (21 Uhr) zumindest einen Grund zur Freude. ÖFB-Star Christoph Baumgartner steht offenbar vor seinem Comeback.

Die Generalprobe für das Duell mit den Königlichen ging für die Leipziger völlig daneben. Gegen den deutschen Rekordmeister kassierte die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis eine deutliche Niederlage. Der Druck auf den Argentinier wächst damit weiter.

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Ausgerechnet vor dem schwierigen Auswärtsspiel im Santiago Bernabéu könnte Demichelis nun aber einen wichtigen Leistungsträger zurückbekommen. Wie die "Leipziger Volkszeitung" berichtet, absolvierte Baumgartner das gesamte Abschlusstraining mit der Mannschaft. Damit ist der österreichische Nationalspieler eine ernsthafte Option für einen Einsatz gegen Real Madrid.

Der ÖFB-Legionär gehörte in der vergangenen Saison zu den wichtigsten Spielern der Leipziger. Eine Verletzung während der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft warf den Offensivspieler allerdings zurück.

In der laufenden Saison stand Baumgartner deshalb noch nicht auf dem Platz. Nun könnte der Österreicher ausgerechnet gegen den spanischen Rekordmeister sein langersehntes Comeback feiern.