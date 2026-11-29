i Starkoch Juan Amador hatte neben dem Kochen auch ein weiteres Hobby: Malen. IMAGO/Oliver Langel Herzversagen mit nur 57 Amador tot – Ehefrau fand Starkoch in seinem Atelier Die Gastro-Welt steht unter Schock. Juan Amador starb am Samstag an Herzversagen. Bereits am Montag soll die Entscheidung über sein Lebenswerk fallen. Von Wien Heute 29.11.2026, 15:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Er schrieb österreichische Gastronomiegeschichte, begeisterte Gourmets und Restaurant-Fans aus aller Welt und hatte abseits der Küche auch eine große Leidenschaft für die Kunst. Nun ist Juan Amador tot. Der Drei-Sterne-Koch erlag am Samstagnachmittag im Alter von nur 57 Jahren einem Herzversagen, wie sein Restaurant am Sonntag bekanntgab.

Nach Informationen von "Heute" war es seine Ehefrau, die den Starkoch leblos in seinem Malatelier auffand. Das gesamte Restaurant-Team trauert um den Ausnahmegastronomen. Auch in der heimischen Promi-Szene ist die Betroffenheit groß. TV-Star Dominic Heinzl und Amadors Döblinger Nachbar Leo Lugner trauern um ihren Freund, der als besonders leidenschaftlicher und lebensbejahender Mensch bekannt war.

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Erst vor wenigen Wochen hatte Amador seinen letzten öffentlichen Auftritt beim "Salon der Menschlichkeit" des Wiener Roten Kreuzes im Haus der Industrie und stellte seine Kochkünste in den Dienst der guten Sache. "Unfassbar traurig", so Lugner, der ihn bei der Verantstaltung noch erlebte. Wie es mit Amadors gleichnamigen Restaurant weitergeht ist unklar. Die Familie bittet darum, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren.

In den vergangenen Jahren hatte sich Amador immer intensiver der Malerei gewidmet. Was zunächst als persönlicher Ausgleich zum fordernden Alltag in der Spitzenküche begann, wurde zu einer weiteren künstlerischen Tätigkeit. Seine abstrakten Werke wurden in namhaften Galerien und Museen in Österreich und Deutschland ausgestellt. Ausgerechnet in seinem geliebten Malatelier endete sein Leben.

Amador wuchs als Sohn katalanisch-andalusischer Eltern in Schwaben auf. Bereits mit 25 Jahren erkochte er seinen ersten Michelin-Stern. Mit einer Mischung aus klassischer französischer und moderner spanischer Küche gelang ihm der internationale Durchbruch. In Langen bei Frankfurt, Mannheim und schließlich Wien wurde er jeweils mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet.

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Der Liebe wegen zog Amador 2015 nach Wien. Ein Jahr später eröffnete er sein Restaurant in Döbling. 2019 schrieb er schließlich heimische Gastro-Geschichte: Als erstes Restaurant Österreichs wurde sein Lokal mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet. Besonders tragisch: Am 10. Dezember hätte Juan Amador seinen Geburtstag gefeiert, wäre 58 Jahre alt geworden.