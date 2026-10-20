i ? Ein Bein verloren Angriff mit Geländewagen! Politikerin in Lebensgefahr Schock in Australien! Eine Politikerin wird vor ihrem Büro von einem Geländewagen gerammt. Sie verliert ein Bein, Ärzte kämpfen um das zweite. Von Newsdesk Heute 20.10.2026, 08:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Entsetzen in Australien! Die unabhängige Abgeordnete Helen Haines (65) ist am Montagnachmittag (19. Oktober) vor ihrem Wahlkreisbüro im Bundesstaat Victoria Opfer eines mutmaßlich gezielten Angriffs geworden. Ein Geländewagen erfasste die Politikerin und klemmte sie zwischen zwei Fahrzeugen ein.

Die Verletzungen sind verheerend: Haines hat ein Bein verloren. Ärzte kämpfen darum, ihr zweites Bein zu retten. Die Abgeordnete liegt nach einer Notoperation in einem Krankenhaus in Melbourne. Ihr Zustand wird als kritisch, aber stabil beschrieben. Ein 43-jähriger Mann wurde festgenommen.

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Geländewagen soll Politikerin zweimal gerammt haben

Der Vorfall ereignete sich gegen 15.35 Uhr Ortszeit vor dem Wahlkreisbüro der Politikerin in der Murphy Street in Wangaratta, nordöstlich von Melbourne. Nach Angaben von Innenminister Tony Burke soll der Fahrer eines weißen Toyota LandCruiser zunächst gewendet haben, um auf den Parkplatz zu gelangen. Anschließend habe er die Politikerin gegen ein anderes Fahrzeug gedrückt.

Ein weißer Toyota LandCruiser wurde zum Tatwerkzeug bei dem Angriff auf Helen Haines am 19. Oktober 2026. Australian Broadcasting Corporation/via REUTERS

Doch dabei soll es nicht geblieben sein: Laut Burke setzte der Fahrer zurück und rammte die 65-Jährige ein zweites Mal. Premierminister Anthony Albanese sprach von einer vorsätzlichen Tat. Die genauen Hintergründe des Angriffs sind allerdings noch ungeklärt.

Ärzte kämpfen um zweites Bein

Nach dem mutmaßlichen Angriff wurde Haines zunächst in ein Krankenhaus in Wangaratta gebracht. Wegen ihrer schweren Verletzungen musste sie anschließend nach Melbourne ausgeflogen werden. Im dortigen Alfred Hospital wurde sie operiert.

Wie der britische "Guardian" und der australische Sender ABC berichten, hat die 65-Jährige eines ihrer Beine verloren. Die behandelnden Ärzte versuchen, das andere Bein zu retten. Die Familie bestätigte, dass Haines bei dem Vorfall schwer verletzt wurde, und bedankte sich bei jenen Menschen, die unmittelbar nach dem Angriff geholfen hatten.

Friseur überwältigt mutmaßlichen Angreifer

Besonders mutig reagierte ein Mann, der das Geschehen beobachtete. Der örtliche Friseur Ricky Jefferies schritt laut den Berichten ein und hielt den mutmaßlichen Angreifer bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Der Friseur Ricky Jefferies spricht am 20. Oktober 2026, einen Tag nachdem er den Angreifer überwältigt hatt, vor den Medien. APA-Images / AFP / WILLIAM WEST

Nach seinen Angaben hatte der Mann ein Messer bei sich. Die Polizei bestätigte, dass ein Messer aus dem Fahrzeug sichergestellt wurde. Jefferies erklärte, er habe verhindern wollen, dass weitere Menschen verletzt werden.

Die Polizei nahm einen 43-jährigen Mann aus Tarrawingee fest. Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut australischen Medien um Brendan N. Er wurde zur Befragung auf eine Polizeistation gebracht. Einsatzkräfte durchsuchten zudem ein Anwesen in Tarrawingee.

Ob der Verdächtige die Politikerin persönlich kannte, ist bislang nicht geklärt. Für ihn gilt die Unschuldsvermutung.

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Geheimdienst und Terrorermittler eingeschaltet

Die australischen Behörden haben umfangreiche Ermittlungen eingeleitet. Neben der Polizei des Bundesstaates Victoria sind auch die australische Bundespolizei, der Inlandsgeheimdienst ASIO und Ermittler aus dem Bereich der Terrorismusbekämpfung beteiligt.

Die Ermittler prüfen, warum die Politikerin angegriffen wurde und ob der Vorfall geplant war. Premierminister Albanese erklärte, ihm seien keine konkreten Drohungen gegen Haines vor der Tat bekannt gewesen. Nach bisherigen Angaben sucht die Polizei im Zusammenhang mit dem Vorfall nach keinen weiteren Verdächtigen.

Premierminister tief betroffen

Der Angriff löste in der australischen Politik Bestürzung aus. Premier Albanese würdigte Haines als engagierte und mitfühlende Abgeordnete, die sich konsequent für die Menschen ihrer Region einsetze. Er rief die Bevölkerung dazu auf, im politischen Umgang miteinander mehr Respekt und Menschlichkeit zu zeigen.

Vor Helen Haines Wahlkreisbüro in Wangaratta sind am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, Beileidsbekundungen und Blumen zu sehen. IMAGO/AAP

Denn die Gewalt gegen Politiker bereitet den Behörden zunehmend Sorgen. Im australischen Finanzjahr 2025/26 wurden mehr als 1.060 Drohungen gegen Parlamentsmitglieder und andere exponierte Personen registriert. Im Jahr davor waren es rund 950 gewesen.

Auch ASIO-Chef Mike Burgess warnte davor, dass gesellschaftliche Polarisierung und zunehmende Intoleranz ein Umfeld schaffen könnten, in dem Gewalt leichter entstehe.

Australien bangt um Abgeordnete

Helen Haines vertritt seit 2019 als unabhängige Abgeordnete den Wahlkreis Indi im australischen Bundesparlament. Nach dem Angriff erhält ihre Familie zahlreiche Solidaritätsbekundungen aus allen politischen Lagern.

Während die Ermittlungen zum Motiv weiterlaufen, richtet sich die Aufmerksamkeit vor allem auf den Gesundheitszustand der 65-Jährigen. Nach dem Verlust eines Beins hoffen ihre Angehörigen und Unterstützer nun, dass die Ärzte zumindest das zweite retten können.