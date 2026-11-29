i Aus für Aktion "Essen auf Rädern" iStock (Symbol) Nach 48 Jahren Aus für Essen auf Rädern – Senioren sind enttäuscht Nach 48 Jahren stellt Neunkirchen "Essen auf Rädern" ein. Die Stadt verweist auf fehlende Helfer, Betroffene sind enttäuscht. Von Niederösterreich Heute 29.11.2026, 19:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Schwerstens enttäuscht" zeigt sich Franz Strebinger im Gespräch mit dem ORF NÖ. Bislang bekam der Neunkirchner täglich sein Essen nach Hause geliefert. Doch damit soll bald Schluss sein: Mit 31. Jänner 2027 stellt die Stadtgemeinde die Aktion "Essen auf Rädern" nach 48 Jahren ein – wie "Heute" bereits berichtete.

Bei vielen Betroffenen sorgt das für Unmut. Denn nicht alle sind von den angebotenen Alternativen überzeugt.

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Bis zu 80 Mahlzeiten täglich

In einer Aussendung am Sonntag begründet die Stadt das Aus mit zunehmenden personellen Schwierigkeiten und mittlerweile ausreichend vorhandenen Alternativen. Bis zu 80 Mahlzeiten werden derzeit täglich ausgeliefert – 365 Tage im Jahr. Dafür stehen insgesamt 30 Ehrenamtliche zur Verfügung, täglich werden drei bis fünf Helfer benötigt.

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Auch intensive Aufrufe in den vergangenen Monaten hätten keine langfristige Lösung gebracht. Die Aktion sei an die Grenzen ihrer personellen Ressourcen gestoßen.

Tiefkühlkost als Alternative

SPÖ-Vizebürgermeister Günther Kautz verweist gegenüber dem ORF NÖ auf das Angebot sozialer Dienste, die tiefgekühlte Mahlzeiten zum Auftauen liefern. Auch Neunkirchner Wirte hätten sich bereits zur Essenszustellung im Rahmen ihrer Möglichkeiten bereit erklärt.

Doch gerade die Tiefkühlkost stellt manche Senioren vor Herausforderungen. "Das ist dann tiefgefroren, da braucht man einen Tiefkühlschrank und eine Mikrowelle. Es gibt viele Menschen, die das nicht können", gibt Christine Seiser gegenüber dem ORF NÖ zu bedenken.

FPÖ attackiert Stadtregierung

Bereits am Freitag hatte FPÖ-Fraktionsobmann und Landtagsabgeordneter Helmut Fiedler die schwarz-rote Stadtregierung scharf attackiert. "Beim eigenen Bezug kriegen sie den Hals nicht voll", kritisierte er unter Verweis auf die von der FPÖ geforderte Kürzung der Politikerbezüge.

Helmut Fiedler mit StR Wilhelm Haberbichler bei Essenszustellung FPÖ Niederösterreich

Für manche alleinstehende Menschen sei die Essenszustellung der einzige Besuch am Tag. Fiedler fordert daher den Erhalt des Sozialprojekts und bietet Unterstützung an: "Wenn Helfer fehlen, dann suchen wir welche. Da können auch wir Gemeinderäte mitanpacken."

Opposition will Aus verhindern

Am Montag dürfte es im Neunkirchner Gemeinderat zu einer hitzigen Debatte kommen. Laut ORF NÖ wollen FPÖ, Grüne und die Liste Wir für Neunkirchen einen gemeinsamen Antrag gegen die Einstellung des Angebots einbringen.

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Die Stadt betont indes, dass die finanzielle Unterstützung für Mindestpensionisten auch bei der Nutzung anderer Anbieter bestehen bleiben soll. Eine entsprechende Förderrichtlinie wird dem Gemeinderat am Montag zur Beschlussfassung vorgelegt.

Alle bisherigen Bezieher sollen in den kommenden Tagen per Brief über alternative Anbieter informiert werden. Bei der Suche nach einem Ersatzangebot soll auch das Bürgerservice helfen.