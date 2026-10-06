i Bundeskanzler Christian Stocker bedankte sich bei Peter Klien für den politisch aufgeladenen Baby-Strampler: "Ich bin ja nicht völlig spaßbefreit." Screenshot Facebook/Christian Stocker Überraschender Strampler-Sager "Nicht völlig spaßbefreit" – Stocker lässt aufhorchen Ein Strampler für die Enkelin wird zum Gesprächsthema: Im neuen Facebook-Video verrät Kanzler Stocker Peter Klien, wie sein Geschenk ankam. Von Newsdesk Heute 06.10.2026, 11:37 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ist Peter Kliens kuriose Post beim Kanzler angekommen? Diese Frage klärt Christian Stocker (ÖVP) jetzt selbst. In einem neuen Clip, den der Bundeskanzler am Dienstag auf Facebook veröffentlichte, spricht er mit dem Satire-Reporter über dessen Geschenk – und liefert dabei einen Sager über seinen Humor.

Anlass der Begegnung war ein Interview am AI Summit des Campus Tivoli, wie Stocker zum Video schreibt. Am Rande wurde auch ein Baby-Strampler plötzlich Thema.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Den hatte Klien in seiner Sendung "Gute Nacht, Österreich" vom 25. September als spitzen Seitenhieb auf den Bundeskanzler präsentiert. Auf dem weißen Kleidungsstück prangte die Aufschrift "Ich bin keine Arbeit". Im Anschluss wurde das politische Statement Piece direkt an den Regierungschef geschickt.

Peter Klien mit dem "Ich bin keine Arbeit"-Strampler für Stockers Enkeltochter. Screenshot ORF

Nun ist das Geschenk offenbar angekommen – und wurde gut aufgenommen. Stocker bedankte sich persönlich bei Klien für das Präsent für seine Enkelin: "Nur muss sie erst hineinwachsen, ist ein bisschen groß ausgefallen." Stocker ist im Sommer erstmals Opa geworden.

Der ORF-Reporter war sichtlich erleichtert, dass der Schmäh nicht als Schmähung aufgefasst wurde. "Schauen Sie: Ich bin ja nicht völlig spaßbefreit", beruhigte der Kanzler.

Wirbel um Kinderbetreuungs-Sager

Die Aufschrift greift ein Thema auf, mit dem Stocker wenige Wochen vor der Geburt seiner Enkelin für Protest gesorgt hatte. Bei einer Diskussion über Kinderbetreuung sagte er: "Kinderbetreuung ist für mich keine unbezahlte Arbeit. Kinderbetreuung würde ich nicht als Arbeit sehen."