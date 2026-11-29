Es gibt Abende, an denen der rote Teppich zur Nebensache wird. Am Samstag (28. November) war er ohnehin orange und das aus gutem Grund. Die Initiative "RISE! SEE THE SIGNS" von Christine Klimaschka und Christina Kaiser lud gemeinsam mit UN Women Austria unter dem Ehrenschutz von Doris Schmidauer zu "RISE! ORANGE THE NIGHT" in die Wiener Hofburg.
Die Botschaft: Nicht wegsehen, nicht schweigen, sondern handeln. Denn Gewalt an Frauen geht uns alle an.
Für dieses Anliegen kamen zahlreiche prominente Persönlichkeiten zusammen. Elke Winkens, Ina Regen, Birgit Lauda-Sieberer, Christine Reiler, Bianca Schwarzjirg, Leona König, Hubertus Hohenlohe, Alexander Wrabetz und Ferdinand Habsburg-Lothringen zählten zu den Gästen.
Durch den Abend führten Schauspielerin Lilian Klebow und ORF-Moderatorin Mari Lang. Die Ausnahmetänzerinnen Liudmila Konovalova und Rebecca Horner präsentierten ein eigens für den Abend entwickeltes Ballettduett.
Der Reinerlös des Benefizabends kommt der Gewaltpräventionsarbeit der Caritas Wien sowie dem Verein MADITA zugute. Während das Caritas-Projekt STAR*K bereits bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ansetzt und Zivilcourage fördert, engagiert sich MADITA für die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen.
Zum musikalischen Abschluss stimmte Lilian Klebow, begleitet von Bela Koreny am Klavier, "Für mich soll's rote Rosen regnen" an.