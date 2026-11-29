i Birgit Lauda-Sieberer mit Ehemann Marcus Sieberer Andreas Tischler / Vienna Press Hinschauen statt wegsehen Birgit Lauda erhebt ihre Stimme gegen Gewalt an Frauen Über 1.000 Gäste versammelten sich am Samstag in der Wiener Hofburg, um gemeinsam ein starkes Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen zu setzen. Von Romina Colerus 29.11.2026, 20:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Es gibt Abende, an denen der rote Teppich zur Nebensache wird. Am Samstag (28. November) war er ohnehin orange und das aus gutem Grund. Die Initiative "RISE! SEE THE SIGNS" von Christine Klimaschka und Christina Kaiser lud gemeinsam mit UN Women Austria unter dem Ehrenschutz von Doris Schmidauer zu "RISE! ORANGE THE NIGHT" in die Wiener Hofburg.

Die Botschaft: Nicht wegsehen, nicht schweigen, sondern handeln. Denn Gewalt an Frauen geht uns alle an.

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Für dieses Anliegen kamen zahlreiche prominente Persönlichkeiten zusammen. Elke Winkens, Ina Regen, Birgit Lauda-Sieberer, Christine Reiler, Bianca Schwarzjirg, Leona König, Hubertus Hohenlohe, Alexander Wrabetz und Ferdinand Habsburg-Lothringen zählten zu den Gästen.

Eine große Bühne für ein ernstes Thema

Durch den Abend führten Schauspielerin Lilian Klebow und ORF-Moderatorin Mari Lang. Die Ausnahmetänzerinnen Liudmila Konovalova und Rebecca Horner präsentierten ein eigens für den Abend entwickeltes Ballettduett.

Der Reinerlös des Benefizabends kommt der Gewaltpräventionsarbeit der Caritas Wien sowie dem Verein MADITA zugute. Während das Caritas-Projekt STAR*K bereits bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen ansetzt und Zivilcourage fördert, engagiert sich MADITA für die Selbstbestimmung von Frauen und Mädchen.

Zum musikalischen Abschluss stimmte Lilian Klebow, begleitet von Bela Koreny am Klavier, "Für mich soll's rote Rosen regnen" an.