i RobCo hat seine Bewertung über die Milliardenmarke gehoben. Im kommenden Jahr soll ein neuer autonomer Industrieroboter vorgestellt werden. REUTERS / Fariha Farooqui Milliarde Dollar wert Deutscher KI-Roboterbauer RobCo wird zum Einhorn Das Münchner Start-up RobCo ist jetzt mehr als eine Milliarde Dollar wert. Nun will der Roboterbauer auch in den USA kräftig wachsen. Von Digital Heute 07.10.2026, 18:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Münchner Roboter-Start-up RobCo hat die Marke von einer Milliarde Dollar bei der Unternehmensbewertung geknackt. Damit zählt das Unternehmen zu den deutschen "Einhörnern". Als Einhorn werden Start-ups bezeichnet, die von Investoren mit mindestens einer Milliarde Dollar bewertet werden.

Grundlage für den Sprung ist die Erweiterung einer bestehenden Finanzierungsrunde um 40 Millionen Dollar. Daran beteiligten sich sowohl bereits investierte als auch neue Geldgeber. Auch langjährige Mitarbeiter erhielten laut RobCo die Möglichkeit, Anteile an dem Unternehmen zu verkaufen.

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Bereits im Jänner hatte RobCo 100 Millionen Dollar von Investoren eingesammelt. Zu den Geldgebern gehörte damals unter anderem der Wagniskapitalgeber Leitmotif sowie eine Beteiligungsgesellschaft aus dem Umfeld der italienischen Agnelli-Familie. Leitmotif ist dabei nicht die Wagniskapitalsparte von Volkswagen, sondern ein unabhängiger Investor, der unter anderem Kapital vom Autobauer Volkswagen erhält.

"Großartiger Meilenstein"

"Die Milliardenbewertung ist ein großartiger Meilenstein", sagte RobCo-Mitgründer und Firmenchef Roman Hölzl. Für das Unternehmen sei aber vor allem entscheidend, was nun komme: die nächste Generation autonomer Industrieroboter in Fabriken zu bringen.

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Im März kommenden Jahres will RobCo "Alfie" offiziell vorstellen. Dabei handelt es sich um einen zweiarmigen Roboter, der selbstständig industrielle Aufgaben übernehmen soll. Das Unternehmen tritt damit unter anderem gegen die deutschen Robotik-Start-ups Agile Robots und Neura Robotics an, die ebenfalls mit Milliardenbewertungen aufwarten können.

RobCo will gleichzeitig stärker in den USA expandieren. Firmenchef Hölzl ist dafür bereits in die Vereinigten Staaten gezogen und soll den Aufbau des Geschäfts vor Ort vorantreiben. Der US-Markt gilt für das Unternehmen als wichtiger Wachstumsmarkt.

Mit der neuen Finanzierung will RobCo seine Position im Bereich der autonomen Industrierobotik weiter ausbauen. Dabei geht es nicht nur um klassische Roboterarme, sondern zunehmend um Maschinen, die mithilfe von Künstlicher Intelligenz Aufgaben selbstständig erkennen, planen und ausführen können.