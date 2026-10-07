i Das verfügbare Nettohaushaltseinkommen lag 2025 bei 51.152 Euro pro Jahr beziehungsweise rund 4.263 Euro pro Monat. iStock / Getty Images / MarianVejcik Mittelschichts-Netto So viel Geld hat die österreichische Mitte wirklich 5.200 Euro netto, ein Kind und Unzufriedenheit: Ein Blick auf Reddit und die aktuellen Zahlen von Statistik Austria zeigt große Unterschiede. Von Rene Findenig 07.10.2026, 18:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wie viel Geld muss eine Familie im Monat zur Verfügung haben, damit sie sich finanziell gut aufgestellt fühlt? Diese Frage beschäftigt derzeit die Nutzer im deutschen Reddit-Forum r/Normalverdiener. Ein Nutzer eröffnete die Diskussion mit seinem eigenen Beispiel: Er lebt mit seiner unverheirateten Partnerin und einem Kind zusammen und kommt auf rund 5.200 Euro Haushaltsnetto im Monat. Trotzdem habe er das Gefühl, finanziell nicht wirklich voranzukommen. Ein Eigenheim sei für die Familie "unvorstellbar", schreibt er.

Der Beitrag hat inzwischen mehrere hundert positive Bewertungen und mehr als 1.600 Kommentare. Die Antworten zeigen vor allem eines: Beim Thema Haushaltsnetto gehen die Vorstellungen von "normal", "gut" und "zu wenig" weit auseinander. Manche Nutzer berichten von deutlich niedrigeren Einkommen, andere nennen Haushaltsnettos von 6.000, 7.000 oder noch mehr Euro.

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Der Ausgangspunkt des Beitrags ist allerdings nicht ohne Haken. Der Verfasser beruft sich auf einen Median von 5.500 Euro für Paare mit Kindern und fragt sich, ob seine Familie damit zur Mittelschicht zählt. Die Zahl lässt sich nicht ohne Weiteres auf Österreich übertragen. Die amtlichen Daten von Statistik Austria zeigen ein anderes Bild.

Österreichs Median liegt bei 51.152 Euro

Laut Statistik Austria verfügten Privathaushalte in Österreich im Jahr 2025 über ein mittleres verfügbares Nettohaushaltseinkommen von 51.152 Euro pro Jahr. Das entspricht umgerechnet rund 4.263 Euro pro Monat. Der Median bedeutet dabei: Die Hälfte der Haushalte liegt unter diesem Wert, die andere Hälfte darüber.

Dabei handelt es sich um das verfügbare Nettohaushaltseinkommen. Berücksichtigt werden unter anderem Erwerbseinkommen, Pensionen, Kapitalerträge und Sozialleistungen. Steuern und Sozialversicherungsbeiträge sind bereits abgezogen. Die Statistik betrachtet jeweils das Einkommen des Jahres vor der Erhebung.

Der Median unterscheidet sich allerdings stark nach Haushaltstyp. Haushalte ohne Pension kommen in Österreich auf einen Median von 57.386 Euro netto pro Jahr, also rund 4.782 Euro im Monat. Bei Haushalten mit Pension liegt der Median bei 42.913 Euro beziehungsweise rund 3.576 Euro monatlich.

Noch höher liegt der Median bei Haushalten mit Kindern. Sie kommen auf 75.393 Euro netto im Jahr. Das sind rund 6.283 Euro pro Monat. Dabei handelt es sich um das Haushaltseinkommen insgesamt, nicht um das Einkommen pro Person.

5.200 Euro wären in Österreich nicht außergewöhnlich

Überträgt man das Reddit-Beispiel rein rechnerisch auf Österreich, wären 5.200 Euro Haushaltsnetto im Monat 62.400 Euro im Jahr. Damit läge ein solcher Haushalt über dem allgemeinen österreichischen Median von 51.152 Euro, aber unter dem Median aller Haushalte mit Kindern von 75.393 Euro.

Das zeigt auch, warum die reine Monatszahl wenig darüber aussagt, wie gut eine Familie tatsächlich dasteht. Ein Haushalt mit zwei Erwachsenen und einem Kind hat andere finanzielle Bedürfnisse als eine alleinlebende Person. Dazu kommen Wohnkosten, regionale Unterschiede, Kredite, Kinderbetreuung und die Frage, ob bereits Vermögen vorhanden ist.

Genau deshalb verwendet Statistik Austria zusätzlich das sogenannte Nettoäquivalenzeinkommen. Dabei wird das Haushaltseinkommen nach der Größe des Haushalts gewichtet, um unterschiedlich große Haushalte miteinander vergleichen zu können. Für die erste erwachsene Person wird dabei ein Gewicht von 1 angesetzt, für jede weitere erwachsene Person 0,5 und für Kinder unter 14 Jahren 0,3.

Der Median dieses äquivalisierten Einkommens lag 2025 bei 36.546 Euro pro Jahr beziehungsweise rund 3.046 Euro pro Monat. Für einen Einpersonenhaushalt lag die Armutsgefährdungsschwelle bei 1.827 Euro monatlich.

Auf Reddit reicht die Spanne weit

Im Reddit-Thread nennen die Nutzer sehr unterschiedliche Haushaltseinkommen. Neben dem Ausgangsbeispiel mit 5.200 Euro finden sich Berichte von Haushalten mit deutlich weniger Geld, aber auch von Paaren, die gemeinsam auf 6.000 Euro oder mehr kommen. Manche Kommentare machen sich zudem darüber lustig, dass in der Diskussion offenbar selbst relativ hohe Einkommen noch als "normal" empfunden werden.

Ein besonders häufiges Thema ist dabei nicht nur die Höhe des Einkommens, sondern die Frage, was am Ende davon übrig bleibt. Ein Haushalt kann ein vergleichsweise hohes Netto haben und trotzdem wenig sparen, wenn Miete, Kredit, Kinderbetreuung, Auto und andere laufende Kosten einen großen Teil des Geldes verschlingen.

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Auch der Ausgangspost macht genau diesen Punkt deutlich. Obwohl die Familie rund 5.200 Euro netto zur Verfügung hat, empfindet der Verfasser die eigene finanzielle Situation nicht als besonders komfortabel. Vor allem der Wunsch nach einem Eigenheim erscheint ihm mit diesem Einkommen nicht realistisch.

Haushaltsnetto sagt wenig über Vermögen aus

Ein weiterer Punkt wird bei solchen Vergleichen schnell übersehen: Einkommen und Vermögen sind nicht dasselbe. Zwei Familien können exakt dasselbe Haushaltsnetto haben und finanziell völlig unterschiedlich dastehen. Wer bereits eine abbezahlte Wohnung besitzt, hat andere monatliche Belastungen als jemand, der eine hohe Miete oder einen Immobilienkredit zahlt.

Auch Erbschaften, vorhandenes Eigenkapital, private Vorsorge oder Schulden werden beim Blick auf das monatliche Netto nicht sichtbar. Das gilt ebenso für die regionale Situation. 5.200 Euro Haushaltsnetto können in einer kleineren Gemeinde anders wirken als in einer Großstadt mit hohen Wohnkosten.

Die amtlichen österreichischen Daten zeigen deshalb zwar, wo das mittlere Haushaltseinkommen liegt. Sie beantworten aber nicht die persönliche Frage, ob ein bestimmtes Einkommen zum gewünschten Lebensstandard reicht. Das bleibt von Haushalt zu Haushalt unterschiedlich.

Der Reddit-Thread macht genau diese Diskrepanz sichtbar: Ein Einkommen kann statistisch über dem Durchschnitt beziehungsweise Median liegen und sich für die Betroffenen trotzdem nicht nach finanziellem Spielraum anfühlen. Gerade beim Thema Eigenheim wird der Unterschied zwischen "gut verdienen" und "sich etwas leisten können" besonders deutlich.