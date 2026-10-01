Diese Geste bereut US-Tourist am Oktoberfest sofort

Für einen 27-jährigen US-Touristen nahm der Besuch des Münchner Oktoberfests am Dienstagabend ein abruptes Ende. Gegen 21.25 Uhr fiel der Mann beim Verlassen des Wiesn-Geländes auf.
Im Bereich eines U-Bahnabgangs soll der Amerikaner eine Geste mit Bezug zum Nationalsozialismus gezeigt haben. Mehrere Besucher und auch Polizisten beobachteten den Vorfall.
Die Beamten folgten dem 27-Jährigen und nahmen ihn kurz darauf vorläufig fest. Anschließend wurde er zur Wiesnwache gebracht. Dort wurde der US-Amerikaner wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angezeigt.
Doch damit nicht genug: Der Tourist erhielt auch einen Platzverweis für das gesamte Oktoberfest-Gelände. Bis zum Ende der Wiesn darf er nicht mehr zurückkehren. Für die weiteren Ermittlungen sicherten die Polizisten Videoaufzeichnungen aus dem Bereich des U-Bahnhofs. Diese sollen nun als Beweismittel dienen.
Auch finanziell hatte die Aktion unmittelbare Folgen. Der 27-Jährige musste eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags hinterlegen. Erst danach durfte er die Wiesnwache wieder verlassen.