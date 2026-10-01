i Oktoberfest 2026 Reuters Teurer Wiesn-Ausflug Diese Geste bereut US-Tourist am Oktoberfest sofort Ein US-Amerikaner zeigte am Oktoberfest eine verbotene Geste. Polizisten griffen sofort ein – für den 27-Jährigen wurde es teuer. Von Newsdesk Heute 01.10.2026, 11:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für einen 27-jährigen US-Touristen nahm der Besuch des Münchner Oktoberfests am Dienstagabend ein abruptes Ende. Gegen 21.25 Uhr fiel der Mann beim Verlassen des Wiesn-Geländes auf.

Im Bereich eines U-Bahnabgangs soll der Amerikaner eine Geste mit Bezug zum Nationalsozialismus gezeigt haben. Mehrere Besucher und auch Polizisten beobachteten den Vorfall.

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Die Beamten folgten dem 27-Jährigen und nahmen ihn kurz darauf vorläufig fest. Anschließend wurde er zur Wiesnwache gebracht. Dort wurde der US-Amerikaner wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen angezeigt.

Polizei sichert Videoaufnahmen

Doch damit nicht genug: Der Tourist erhielt auch einen Platzverweis für das gesamte Oktoberfest-Gelände. Bis zum Ende der Wiesn darf er nicht mehr zurückkehren. Für die weiteren Ermittlungen sicherten die Polizisten Videoaufzeichnungen aus dem Bereich des U-Bahnhofs. Diese sollen nun als Beweismittel dienen.

Auch finanziell hatte die Aktion unmittelbare Folgen. Der 27-Jährige musste eine Sicherheitsleistung in Höhe eines mittleren vierstelligen Betrags hinterlegen. Erst danach durfte er die Wiesnwache wieder verlassen.