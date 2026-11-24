i Einige Stars werden bereits für die neue "Dschungelcamp"-Staffel gehandelt. Foto: RTL / Ruprecht Stempell; IMAGO/Future Image; IMAGO/eventfoto54; IMAGO/Future Image; Instagram "Ich bin ein Star..." Dschungel-Enthüllung! Diese 4 Promis sollen dabei sein Die Vorfreude auf das Dschungelcamp 2027 steigt: Bereits vier Promis werden als mögliche Kandidaten für die Jubiläumsstaffel gehandelt. Von Heute Entertainment 24.11.2026, 22:40 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für die 20. Jubiläumsstaffel des Dschungelcamps im Jänner 2027 werden bereits die ersten prominenten Namen gehandelt. Laut "Bild" sollen neben Schlagerstar Michelle (54) und Reality-TV-Bekanntheit Serkan Yavuz (33) auch "GZSZ"-Schauspielerin Isabell Horn (42) und Promi-Sohn Nico Legat (28) in den australischen RTL-Busch ziehen.

Letzterer ist der Sohn des ehemaligen Dschungelcamp-Kandidaten Thorsten Legat, der 2016 den dritten Platz belegte.

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RTL will sich nicht äußern

Offiziell bestätigt ist die Besetzung von RTL bislang nicht. Der Sender hält sich zu den Spekulationen bedeckt und erklärt auf Anfrage von der deutschen Zeitung: "Spekulationen zu möglichen Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommentieren wir nicht." Bisher hatte die "Bild" aber meist recht mit ihren Voraussagungen.

Fest steht bisher nur, dass 2027 die 20. Staffel der Show ansteht. Sonja Zietlow und Jan Köppen sollen erneut durch das Erfolgs-Format auf RTL und RTL+ führen.

Die Gagen der Dschungel-Stars i ?

RTL hat zudem bereits die "längste Staffel ever" angekündigt. Wie lange die Kandidaten tatsächlich im Camp bleiben müssen, ist noch nicht bekannt. Die Ausgabe 2026 dauerte 17 Tage.