i Die EU-Kommission bestätigt eine große Zahlung an Österreich. (Symbolbild) Getty Images Zahlung aus Brüssel EU-Geldregen – dafür kassiert Österreich 306 Mio. € Geldsegen für Österreich! Die EU-Kommission überweist 306 Millionen Euro. Das Geld fließt unter anderem in Bahn, Klimaschutz und schnelles Internet. Von Newsdesk Heute 30.10.2026, 17:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Österreich darf sich über einen kräftigen Geldregen aus Brüssel freuen. Die EU-Kommission hat am Freitag weitere 306 Millionen Euro an die Republik überwiesen. Das Geld stammt aus dem europäischen Wiederaufbaufonds NextGenerationEU und soll wichtige Projekte in den Bereichen Klimaschutz, Bahnverkehr, Digitalisierung und Forschung unterstützen.

Mit der Auszahlung belohnt die EU-Kommission Österreich für die Umsetzung zahlreicher Reformen und Investitionen. Es handelt sich bereits um die fünfte und zugleich letzte Zahlung aus dem milliardenschweren Fördertopf. Insgesamt hat Österreich damit 3,96 Milliarden Euro aus dem europäischen Wiederaufbauprogramm erhalten. Die gesamten für Österreich vorgesehenen Mittel sind somit ausgeschöpft.

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Millionen für Klimaschutz und Koralmbahn

Ein Teil des Geldes fließt in den Klimaschutz. Konkret werden 19 groß angelegte Projekte in heimischen Unternehmen unterstützt, die auf erneuerbare Energien und eine höhere Energieeffizienz setzen. Damit sollen Betriebe ihren Energieverbrauch senken und den Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase reduzieren.

Auch der Bahnverkehr profitiert von den EU-Millionen. Zu den geförderten Vorhaben zählen Projektabschnitte der neuen Koralmbahn, die Graz und Klagenfurt miteinander verbindet. Die Bahnstrecke gilt als eines der wichtigsten Infrastrukturprojekte Österreichs.

Über 80.000 Haushalte profitieren

Ein weiterer Schwerpunkt liegt beim Ausbau des schnellen Internets. Mehr als 80.000 Haushalte sollen durch den Ausbau gigabitfähiger Netze von leistungsfähigen Internetverbindungen profitieren. Besonders für Regionen, in denen schnelles Internet bisher nur eingeschränkt verfügbar war, ist das ein wichtiger Schritt.

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Darüber hinaus investiert Österreich in moderne Forschung und neue Technologien. Unterstützt werden unter anderem Forschungsinfrastrukturen für Präzisionsmedizin und Quanteninformatik sowie Innovationen in den Bereichen Mikroelektronik und Wasserstoff. Auch die Entwicklung des elektronischen Eltern-Kind-Passes zählt zu den Maßnahmen, die mit den EU-Mitteln vorangetrieben werden.

Brüssel gibt grünes Licht für Millionen

Die Auszahlung erfolgte allerdings nicht automatisch. Österreich musste zunächst nachweisen, dass die mit Brüssel vereinbarten Ziele tatsächlich erreicht wurden. Den fünften und letzten Zahlungsantrag reichte die Republik am 29. Juli 2026 ein. Darin ging es um acht Etappenziele und zehn konkrete Zielwerte. Am 29. September gab die EU-Kommission grünes Licht für die Auszahlung.

Österreich ist dabei nicht das einzige Land, das sich über frisches Geld aus Brüssel freuen darf. Insgesamt überwies die EU-Kommission diesmal knapp 6,5 Milliarden Euro an drei Mitgliedstaaten. Den mit Abstand größten Betrag erhielt Frankreich mit 6,1 Milliarden Euro. Luxemburg bekam weitere 92,2 Millionen Euro.

Österreich hat jetzt alle EU-Milliarden erhalten

Hintergrund der Zahlungen ist der europäische Wiederaufbaufonds, der nach der Corona-Pandemie geschaffen wurde, um die Wirtschaft in den Mitgliedstaaten anzukurbeln und wichtige Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen. Die Förderungen sind an konkrete Reformen und Projekte gebunden. Erst wenn die vereinbarten Ziele erfüllt sind, wird das Geld freigegeben.

Für Österreich ist das Kapitel nun abgeschlossen: Mit den letzten 306 Millionen Euro hat die Republik sämtliche ihr zustehenden 3,96 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaufonds erhalten. Weitere Zahlungen aus diesem Fördertopf sind damit nicht mehr vorgesehen.