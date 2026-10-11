i Donald Tusk ist seit Dezember 2023 wieder polnischer Ministerpräsident. REUTERS/Kacper Pempel Premier Tusk geschützt Festnahme nach mutmaßlichem Anschlagsplan in Polen Nach einer Drohung gegen Polens Regierungschef Tusk wurde ein Verdächtiger festgenommen. Auch der Verteidigungsminister war potenzielles Ziel. Von Newsdesk Heute 11.10.2026, 21:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach einer geplanten Attacke auf Polens Regierungschef Donald Tusk hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. "Der Mann, der mit einem Attentat gedroht hat, ist festgenommen worden", schrieb Tusk am Sonntag auf X.

Er bedankte sich bei der Polizei für ihr "schnelles und entschlossenes Eingreifen". Die Behörden hatten davor auch Hinweise, dass Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ins Visier geraten könnte.

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Laut dem Sprecher des Geheimdienstkoordinators, Jacek Dobrzynski, wurde der Verdächtige in Niederschlesien gefasst. Auch Innenminister Marcin Kierwinski bestätigte auf X die Festnahme.

"Wesentlich beunruhigender"

Regierungssprecher Adam Szlapka sagte dem Sender TVN24, dass Tusk am Sonntag in der Früh informiert wurde. "Dieses Signal war wesentlich beunruhigender als ähnliche Signale in der Vergangenheit." Der Regierungschef habe aber ganz normal weitergearbeitet.

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Tusk ist seit Dezember 2023 wieder polnischer Ministerpräsident. Verteidigungsminister Kosiniak-Kamys ist auch Vize-Regierungschef.

Polen, das zur EU und zur NATO gehört, zählt zu den wichtigsten Unterstützern der Ukraine und ist ein bedeutender Umschlagplatz für militärische und humanitäre Hilfsgüter für das Land, das von Russland angegriffen wird.

Das Land fühlt sich selbst von Moskau bedroht und rüstet daher massiv auf. Wegen einer Reihe von Messerattacken an Schulen herrscht in Polen bereits offiziell Alarmzustand. Bei einem Vorfall am Donnerstag kam ein Hausmeister ums Leben.