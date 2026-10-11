i Eine britische Schülerin half einem gestürzten Radfahrer und bezahlte ihm eine Mahlzeit. Jetzt wurde Hannah für ihren Einsatz ausgezeichnet. Screenshot / Facebook Sie rührt die ganze Welt Schülerin hilft Pensionist nach Sturz, kauft ihm Essen Nach einem Fahrradsturz blieb Hannah bei einem verletzten Pensionisten. Als sie erfuhr, dass er hungrig war, kaufte sie ihm Essen. Von Newsdesk Heute 11.10.2026, 20:04 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Großbritannien ist eine Schülerin für ihre Hilfsbereitschaft nach einem Unfall ausgezeichnet worden. Hannah Annakin aus Batley in der Grafschaft Yorkshire bemerkte Ende September, wie ein älterer Radfahrer stürzte. Das Mädchen reagierte sofort, kümmerte sich um den Verletzten und alarmierte die Rettungskräfte.

Doch Hannah ging noch einen Schritt weiter. Sie blieb bei dem Mann, bis Hilfe eintraf, und sorgte dafür, dass er während des Wartens nicht allein war. Dabei erfuhr sie, dass der Senior an diesem Tag noch nichts gegessen hatte.

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Hannah bezahlte Essen aus eigener Tasche

Kurzerhand ging die Schülerin zu einem nahe gelegenen Imbissstand und kaufte dem Mann mit ihrem eigenen Taschengeld etwas zu essen. Für Hannah dürfte es eine selbstverständliche Geste gewesen sein. Ihr Einsatz hinterließ bei den Rettungskräften allerdings einen bleibenden Eindruck.

Eine Sanitäterin war von der Hilfsbereitschaft des Mädchens so bewegt, dass sie anschließend Hannahs Schule über den Vorfall informierte. Dadurch erfuhr die Schulleitung von dem Einsatz.

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Schule zeichnet die Schülerin aus

Hannah besucht die siebte Klasse einer High School in Batley. Die Schule ehrte sie für ihr Verhalten mit einer offiziellen Anerkennungsurkunde. Zusätzlich verfasste sie ein Empfehlungsschreiben.

Schulleiter Gary Kibble zeigte sich stolz auf die Schülerin. "Wir sind so stolz auf Hannah. Ihr schnelles Handeln, ihre Großzügigkeit und die Sorge um ein Mitglied der Gemeinschaft repräsentieren die Werte unserer Schule bestens", sagte er.

Auch die Rettungskräfte lobten das Verhalten der Jugendlichen. Der Vorfall zeige, wie viel schon kleine Gesten bewirken können. Der verletzte Mann, dessen Identität nicht öffentlich bekannt ist, sei Hannah ebenfalls sehr dankbar, berichtete die britische Lokalzeitung "Telegraph & Argus".