i Harald Vilimsky (FPÖ) fordert einen harten Kurs gegen Islamismus. Helmut Graf Vilimsky im "Heute"-Talk FPÖ-Grande will "Islamismus nach Arabien schicken" Mehr Kreuze, weniger Islamismus – EU-Parlamentarier Vilimsky (FPÖ) warnt in "Heute": "Christliche Traditionen werden immer stärker zurückgedrängt." Von Nicolas Kubrak 21.11.2026, 11:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Debatte um christliche Traditionen in Wiener Kindergärten schlägt Wellen bis nach Brüssel. Zur Erinnerung: In manchen Wiener Kindergärten wurde das traditionelle Martinsfest in "Sternenfest" umbenannt.

Angesichts der bevorstehenden Nikolaus- und Weihnachtsfeiern rückt nun auch die Frage nach dem Stellenwert christlicher Traditionen in Österreich in den Fokus. "Heute" sprach in Brüssel mit dem FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament, Harald Vilimsky.

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"Traditionen werden zurückgedrängt"

"Wir leben in einer Zeit, in der unsere gewachsenen Traditionen immer stärker zurückgedrängt werden", stellte der Freiheitliche im Talk fest. Als Beispiele nannte er neben dem Sternenfest auch Christkindlmärkte, die durch Wintermärkte ersetzt werden sollen.

Für Vilimsky sei "jede etwas stärker ausgeprägte" Form des Islam "völlig inkompatibel" mit der österreichischen Kultur. Säkularisierte Muslime sollten "selbstverständlich" Raum haben, ihren Glauben innerhalb ihrer Gemeinschaft auszuleben. "Aber sie sollen mit Sicherheit nicht unsere gewachsene, dominante Wertekultur auch nur ansatzweise ankratzen", sagte der EU-Abgeordnete.

FPÖ-Delegationsleiter Vilimsky im "Heute"-Talk in Brüssel. Heute

Ja zu Kreuzen an Schulen

Auch einer generellen Kreuzpflicht an Österreichs Schulen steht Vilimsky grundsätzlich positiv gegenüber. "Tendenziell würde ich eher Ja sagen", erklärte der FPÖ-Politiker. Schließlich sei das Christentum ein "fundamentaler Bestandteil unserer Kultur", den man auch ohne eigenes christliches Bekenntnis schätzen könne.

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Eine gesetzliche Verpflichtung für alle Schulen fordert der EU-Abgeordnete allerdings nicht ausdrücklich. "Dass sie überall zwingend gelten muss, ist eine Forderung, die ich nicht zu hundert Prozent teile", stellte Vilimsky klar. Gegen eine solche Regelung hätte er jedoch nichts einzuwenden: "Ich würde es mir tendenziell sogar wünschen."

„Ich würde den Islamismus verbannen und zurück nach Arabien schicken.“ Harald Vilimsky

Nein zu Islamismus

Eine Verbannung der Kreuze aus den Klassenzimmern kommt für den Freiheitlichen hingegen nicht infrage. Auf die entsprechende Frage fand der Freiheitliche deutliche Worte: "Ich würde eher den Islamismus verbannen und zurück nach Arabien schicken. Das wäre mein Ziel."