i Eine Frau wurde bei einem RAF-Camora-Konzert mit K.-o.-Tropfen betäubt und vergewaltigt. Archivbild (Symbol) Bei Konzert von RAF Camora Frau in Wien vergewaltigt – Ministerin platzt Kragen Nach einem mutmaßlichen K.-o.-Tropfen-Vorfall bei einem Konzert in Wien werden nun strengere Gesetze zum Schutz vor sexualisierter Gewalt gefordert. Von André Wilding 29.11.2026, 12:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der mutmaßliche Einsatz von K.-o.-Tropfen bei einem Konzert in Wien zeigt einmal mehr, wie wichtig konsequente Maßnahmen zum Schutz vor sexualisierter Gewalt sind. Frauen müssen Konzerte besuchen, feiern und ihre Freizeit genießen können, ohne Angst vor Übergriffen haben zu müssen. Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner und Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig fordern daher eine Verschärfung des Neue-Psychoaktive-Substanzen-Gesetzes (NPSG) nach deutschem Vorbild. Zwei Substanzen, die häufig mit K.-o.-Mitteln in Verbindung gebracht werden, sollen künftig nicht mehr frei an Privatpersonen verkauft werden dürfen.

"Alles tun, um sie zu verhindern"

"Der Schutz von Frauen vor sexualisierter Gewalt muss auch dort ansetzen, wo Täter an ihre Tatmittel gelangen. Wir dürfen nicht hinnehmen, dass Substanzen, die dazu missbraucht werden, Frauen wehrlos zu machen, so leicht verfügbar sind. Wir brauchen klare gesetzliche Konsequenzen und müssen den Zugang zu solchen Substanzen deutlich erschweren. Präventiver Gewaltschutz bedeutet, nicht erst zu reagieren, wenn Gewalt passiert ist, sondern alles zu tun, um sie zu verhindern", so Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner.

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"Mit einer Verschärfung des NPSG werden wir das Problem der K.-o.-Tropfen nicht aus der Welt schaffen. Aber wir können einen konkreten Schritt setzen, um den Zugang zu diesen Substanzen zu erschweren. Deutschland hat hier bereits gehandelt, und ich möchte, dass Österreich nachzieht. Jede Maßnahme, die dazu beitragen kann, Frauen besser vor sexualisierter Gewalt zu schützen, ist ein Schritt in die richtige Richtung", so Gesundheitsstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig.

Gewaltschutz muss alle Lebensbereiche umfassen

Gewalt gegen Frauen ist in Österreich nach wie vor weit verbreitet und macht nicht vor den eigenen vier Wänden halt. Rund jede dritte Frau in Österreich hat seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Auch der öffentliche Raum muss ein Ort sein, an dem Frauen sich sicher bewegen und unbeschwert am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Das gilt für den Alltag ebenso wie für Konzerte und Veranstaltungen.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Der Nationale Aktionsplan zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen 2025–2029 verfolgt einen umfassenden Ansatz: Gewalt soll durch Prävention und Aufklärung verhindert, der Schutz von Betroffenen gestärkt und Täter konsequent zur Verantwortung gezogen werden. Dazu gehört auch, den Zugang zu Substanzen einzuschränken, die als K.-o.-Mittel missbraucht werden können. Denn wirksamer Gewaltschutz muss ansetzen, bevor Gewalt passiert.

Zugang zu K.-o.-Mitteln erschweren

K.-o.-Tropfen sind keine einzelne Substanz, sondern ein Sammelbegriff für verschiedene Mittel, die missbraucht werden, um Menschen wehrlos zu machen. Zwei dieser Substanzen sind GBL und BDO. Sie zählen laut Innenministerium aus kriminalpolizeilicher Erfahrung zu den besonders relevanten Substanzen im Zusammenhang mit K.-o.-Mitteln.

Frauenministerin Eva-Maria Holzleitner Koran Dominik / HEUTE

Ursprünglich handelt es sich dabei um Industriechemikalien: GBL (Gamma-Butyrolacton) wird vor allem als Lösungs- und Reinigungsmittel verwendet, BDO (1,4-Butandiol) insbesondere in der Kunststoffproduktion. Im menschlichen Körper werden beide Substanzen in den Wirkstoff GHB umgewandelt, der Benommenheit, Bewusstlosigkeit und Erinnerungslücken verursachen kann.

Deutschland hat deshalb im April 2026 den Zugang zu diesen beiden Substanzen gesetzlich eingeschränkt. Holzleitner und Königsberger-Ludwig fordern nun entsprechende Regelungen für Österreich. Konkret soll für GBL und BDO mit einer Konzentration von über 20 Prozent ein bundesweites Verkaufsverbot an Privatpersonen gelten.

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Das umfasst auch den Online- und Versandhandel sowie den Verkauf über Automaten. Darüber hinaus soll die Abgabe an Minderjährige ausdrücklich verboten werden. Die legitime gewerbliche, industrielle und wissenschaftliche Verwendung sowie der Handel zwischen Unternehmen sollen weiterhin möglich bleiben.