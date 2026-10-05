i Die 39-jährige Inhaberin des Wiener Lokals Bettel-Alm, Petra R., ist wohlauf gefunden worden. Google Street View Jetzt gibt es Entwarnung Große Suche beendet – Bettelalm-Chefin ist wieder da Nach bangen Tagen gibt es nun gute Nachrichten: Die vermisste Chefin der Wiener Bettelalm wurde wohlauf gefunden. Von Newsdesk Heute 05.10.2026, 16:56 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach bangen Tagen gibt es gute Nachrichten: Die 39-jährige Inhaberin des Wiener Lokals Bettelalm, Petra R., ist wohlauf gefunden worden. Das bestätigte ihr Ehemann am Montagnachmittag gegenüber "Heute". Details will er später nennen. Damit ist die Suche nach der seit Samstag vermissten Frau beendet.

Petra R. war am Samstag in der Wiener Innenstadt unterwegs. Zuvor hatte sie gemeinsam mit ihrem Mann zu Mittag gegessen. Danach gingen die beiden getrennte Wege. Während ihr Mann sich in ein Hotel zurückzog, wollte die 39-Jährige noch auf der Kärntner Straße einkaufen.

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Um 15.30 Uhr wurde sie laut dem aktuellen Bericht der "Krone" noch alleine in der "Bar Campari" gesehen. Danach brach der Kontakt ab. Es gab demnach weder Nachrichten noch Anrufe von der Frau, auch kehrte sie nicht zurück. Angehörige machten sich große Sorgen, die Polizei leitete eine Fahndung ein.

Handy führte nach Korneuburg

Für zusätzliche Unruhe sorgte eine Ortung ihres Handys. Der letzte bekannte Standort lag laut in Korneuburg in Niederösterreich. Was genau zwischen dem letzten bestätigten Auftreten in der Wiener Innenstadt und diesem Standort passiert war, blieb zunächst offen.

Am Montagnachmittag kam schließlich die erlösende Nachricht. Petra R. wurde wohlauf gefunden. Ihr Ehemann bestätigte, dass es ihr gut gehe. Wo genau sie gefunden wurde und warum der Kontakt seit Samstag abgebrochen war, wird in dem Bericht nicht näher erklärt.

Damit endet eine Suche, die am Montag auch öffentlich für große Aufmerksamkeit gesorgt hatte. Zuvor hatten Angehörige und das Umfeld der 39-Jährigen um Hinweise gebeten. Petra R. stammt aus Velden in Kärnten und ist Inhaberin des Wiener Lokals Bettelalm.

Die Bilder des Tages i ?

Für die Familie steht nach den vergangenen Tagen nun vor allem die Erleichterung im Vordergrund. Die entscheidende Nachricht lautet: Petra R. ist wieder da und wohlauf.