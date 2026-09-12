i Platzmeister Lukas Vavra (re.) zeigte dem kleinen Younes den Busbetrieb. Fotos: zVg Traum wurde wahr Kleiner Öffi-Fan – Younes (5) darf Busfahrer spielen Für den fünfjährigen Younes ging ein großer Traum in Erfüllung: Er durfte die Busflotte von Dr. Richard hautnah erkunden. Von Hannah Maier 12.09.2026, 17:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Younes ist erst fünf Jahre alt und schon ging für ihn ein großer Traum in Erfüllung. Er durfte Linien- und Reisebusse von ganz nahem erkunden. "Er hat sich schon immer für Öffis und Fahrzeuge interessiert", erzählt sein Papa, Mohamed M. (39).

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Der Wiener wollte seinem Sohn eine besondere Freude machen – und rief kurzerhand bei einigen Busunternehmen an. "Ich habe viele Absagen bekommen und wollte schon aufgeben", so der Familienvater. Doch noch ein letzter Anruf beim Busunternehmen Dr. Richard brachte schließlich den Erfolg. "Ich kam im 22. Bezirk durch und der Herr am Telefon meinte, dass er da was möglich machen kann", so Mohamed.

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Viele Anrufe führten zum Erfolg

Der Herr am Telefon war kein Geringerer als Betriebsleiter Zeljko Luzija, seit zehn Jahren bei Dr. Richard tätig. Er setzte nach dem Anruf sofort alle Hebel in Bewegung. Einen ganzen Vormittag durfte der kleine Younes schließlich in der Betriebsgarage in der Donaustadt verbringen. Betreut wurde er vor Ort von Platzmeister Lukas Vavra (41), seit vier Jahren bei Dr. Richard im Einsatz.

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Younes erkundet Busflotte

"Es war toll. Younes durfte die Busse erkunden und ein paar Runden mitfahren. Er hat viel über den Job eines Busfahrers erfahren", erzählt Papa Mohamed stolz. Der 5-Jährige konnte sich die Linienbusse näher ansehen, die regulär im 22. Bezirk unterwegs sind, z. B. auf den Linien 22A, 85A, 95A oder 97A, die Dr. Richard im Auftrag der Wiener Linien betreibt. Platzmeister Vavra hat sogar kurzfristig einen klassischen Reisebus als "Sonderfahrt" für Younes organisiert.

Nächstes Ziel: die U-Bahn

"Wir von Dr. Richard freuen uns ganz besonders, wenn Kinder wie Younes großes Interesse an unseren Bussen und unserem Unternehmen zeigen. Täglich bringen wir tausende Menschen ans Ziel, wenn wir dabei schon bei den Kleinsten die Faszination für den Beruf als Busfahrer:in wecken können, macht uns das unheimlich stolz", sagt Florian Jürs, Geschäftsführer Dr. Richard Wien GmbH.

Und Younes? Der freut sich schon auf sein nächstes Abenteuer. Auf seiner Agenda steht nämlich bereits die U-Bahn. "Younes findet alle Öffis unheimlich spannend. Mal schauen, ob sich bei den Wiener Linien etwas machen lässt", erzählt sein Papa.