i Monika Gruber ist aktuell zu haben. APA-Images / Action Press / Robert Schmiegelt Enthüllung über sich Monika Gruber gibt offen zu: "Die Wahrheit ist..." Monika Gruber feiert ihr Bühnen-Comeback und begeistert ihre Fans. Privat sieht es anders aus: Seit vier Jahren ist die Kabarettistin Single. Von Heute Entertainment 23.10.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf der Bühne läuft es für Monika Gruber derzeit bestens: Mit ihrem neuen Programm "Es huift ja nix" begeistert die 55-jährige Kabarettistin im Münchner Circus Krone, bei der Premiere gab es Standing Ovations. Acht ausverkaufte Vorstellungen sind geplant. Der traditionsreiche Veranstaltungsort bedeutet ihr viel, wie sie verrät: Er sei "a bisserl wie heimkommen".

Im Zuge dessen kommt sie die nächsten Monate auch mehrmals zu uns. Doch privat fehlt der Bayerin offenbar das passende Gegenstück. "Ich bin vier Jahre Single. Alle denken immer, ich sei ja viel unterwegs und treffe auf viele Männer. Aber die Wahrheit ist: Ich lerne niemanden kennen", erzählt sie, wie "bunte.de" unter Berufung auf die "Abendzeitung" berichtet.

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Comeback nach Karriere-Aus

Dabei hatte Gruber erst im März 2024 ihren Abschied von der Bühne angekündigt. Lange hielt es die Künstlerin allerdings nicht ohne ihr Publikum aus: Bereits ein Jahr später stand das Comeback fest.

Trotz ihrer mittlerweile 23-jährigen Bühnenerfahrung ist vor Auftritten nicht alles selbstverständlich – Selbstzweifel begleiten sie nach wie vor.

Das ist Monika Gruber i ?

Auch auf das Oktoberfest verzichtete die Münchnerin heuer. Ob der volle Tourneeplan dahintersteckt, ließ sie offen. Während beruflich also wieder einiges los ist, bleibt die Partnersuche für Gruber vorerst eine Herausforderung.