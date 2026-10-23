Monika Gruber gibt offen zu: "Die Wahrheit ist..."

Auf der Bühne läuft es für Monika Gruber derzeit bestens: Mit ihrem neuen Programm "Es huift ja nix" begeistert die 55-jährige Kabarettistin im Münchner Circus Krone, bei der Premiere gab es Standing Ovations. Acht ausverkaufte Vorstellungen sind geplant. Der traditionsreiche Veranstaltungsort bedeutet ihr viel, wie sie verrät: Er sei "a bisserl wie heimkommen".
Im Zuge dessen kommt sie die nächsten Monate auch mehrmals zu uns. Doch privat fehlt der Bayerin offenbar das passende Gegenstück. "Ich bin vier Jahre Single. Alle denken immer, ich sei ja viel unterwegs und treffe auf viele Männer. Aber die Wahrheit ist: Ich lerne niemanden kennen", erzählt sie, wie "bunte.de" unter Berufung auf die "Abendzeitung" berichtet.
Dabei hatte Gruber erst im März 2024 ihren Abschied von der Bühne angekündigt. Lange hielt es die Künstlerin allerdings nicht ohne ihr Publikum aus: Bereits ein Jahr später stand das Comeback fest.
Trotz ihrer mittlerweile 23-jährigen Bühnenerfahrung ist vor Auftritten nicht alles selbstverständlich – Selbstzweifel begleiten sie nach wie vor.
Auch auf das Oktoberfest verzichtete die Münchnerin heuer. Ob der volle Tourneeplan dahintersteckt, ließ sie offen. Während beruflich also wieder einiges los ist, bleibt die Partnersuche für Gruber vorerst eine Herausforderung.