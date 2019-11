Napoli-Kicker rebellieren nach 1:1 gegen Salzburg

Mit dem 1:1 gegen Salzburg stellte der SSC Napoli die Weichen auf den Aufstieg in der Champions League. Doch bei den Italienern ist Feuer am Dach! Die Spieler rebellieren, auch Trainer Carlo Ancelotti sorgte für einen Skandal.

Ancelotti weigerte sich zur üblichen Pressekonferenz nach dem Spiel zu erscheinen, er ließ sich von einem Mitarbeiter vertreten. Am Ergebnis lag es wohl nicht, dass der "Mister" nicht auftauchte, vielmehr tobt im Hintergrund eine Revolte gegen Klub-Präsident Aurelio de Laurentis.Das 1:1 gegen die Bullen war bereits das vierte Spiel in Folge ohne vollen Erfolg - in der Serie A liegen die Süditaliener nur auf Platz 6. Das veranlasste den Präsidenten, die Spieler in ein Straftrainingslager zu schicken.Die Kasernierung kam weder bei den Spielern, noch bei Trainer Ancelotti an. Jetzt geht der Trainer auf Tauchstation und äußert sich nicht mehr öffentlich.Auch die Spieler rebellieren, nach dem Salzburg-Match fuhr die Mannschaft mit ihren Privatautos zu den Familien nach Hause, der Mannschaftsbus wartete vergeblich im San-Paolo-Stadion.