i Die Polizei genießt in Österreich weiterhin hohes Vertrauen. iStock Neuer Vertrauensindex Neuer Rekord – Polizei lässt alle anderen hinter sich Die Polizei genießt in Österreich so viel Vertrauen wie nie zuvor. Im aktuellen Vertrauensindex liegt sie unangefochten auf Platz 1. Von Newsdesk Heute 16.10.2026, 11:24 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die österreichische Polizei genießt so viel Vertrauen wie nie zuvor! Das zeigt der aktuelle APA/OGM-Vertrauensindex. Mit einem Vertrauenssaldo von 76 Punkten landet die Polizei erneut auf Platz eins unter den abgefragten Institutionen. Gegenüber dem Vorjahr konnte sie sogar um sieben Punkte zulegen.

Damit lässt die Exekutive die anderen Institutionen deutlich hinter sich. Auf Platz zwei folgt die Volksanwaltschaft mit 60 Punkten, dahinter reiht sich das Bundesheer mit 51 Punkten ein. Die Polizei baut damit ihre Spitzenposition weiter aus.

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"Vertrauen hart erarbeitet"

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zeigt sich über das Ergebnis erfreut und sieht darin eine Bestätigung für die tägliche Arbeit der Exekutive. "Gratulation an unsere österreichische Polizei. Jede und jeder Einzelne ist tagtäglich für die Sicherheit der Menschen in unserem Land da", erklärt der Minister. Die Polizistinnen und Polizisten hätten sich dieses Vertrauen "hart erarbeitet", betont Karner und bedankt sich bei den Einsatzkräften für ihr Engagement.

Innenminister Karner: "Die Polizistinnen und Polizisten haben sich dieses Vertrauen hart erarbeitet." Helmut Graf

Hohes Niveau im internationalen Vergleich

Rund 32.000 Polizistinnen und Polizisten sorgen österreichweit für Sicherheit. Das Innenministerium sieht in dem hohen Vertrauen nicht nur eine Anerkennung, sondern auch einen Auftrag, den Erwartungen der Bevölkerung weiterhin gerecht zu werden. Als wesentlichen Grundstein für die professionelle Polizeiarbeit hebt das Ministerium insbesondere die umfangreiche Aus- und Fortbildung hervor, die auch im internationalen Vergleich ein hohes Niveau aufweise.

Seit Jahren an der Spitze

Ein Blick auf die vergangenen Jahre zeigt: Die Polizei zählt seit Langem zu den vertrauenswürdigsten Institutionen Österreichs. Seit 2019 schaffte sie es bei jeder Erhebung des APA/OGM-Vertrauensindex unter die ersten drei Plätze.

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In fünf der sieben Erhebungen sicherte sich die Exekutive sogar den Spitzenplatz. Bereits 2019, 2021 und 2022 führte sie das Ranking an. Nach einem Rückgang auf Platz zwei im Jahr 2023 und Platz drei 2024 kämpfte sich die Polizei 2025 wieder an die Spitze zurück. 2026 konnte sie ihre Führungsposition nun nicht nur verteidigen, sondern mit einem Plus von sieben Punkten auch deutlich ausbauen. Mit 76 Punkten erreicht der Vertrauenssaldo laut Innenministerium einen neuen Höchstwert.